Elle McPherson asegura que tiene cáncer de mama y se niega a tratarse con quimioterapia

La 'supermodelo' australiana Elle MacPherson, uno de los grandes iconos de la moda de los años 90 y a la que se apodó 'El Cuerpo', ha revelado que padece cáncer de mama desde hace siete años y su negativa a recibir quimioterapia, asegurando que en su lugar se ha decantado por un "enfoque holístico" para tratar su enfermedad.

"Fue un 'shock', algo inesperado, confuso y desalentador en muchos sentidos", confiesa la 'top' que el pasado marzo cumplió 60 años, sobre sus sentimientos al conocer el diagnóstico, en una entrevista concedida a la revista 'The Weekly' con motivo de la publicación de sus memorias, tituladas sencillamente 'Elle', ya en las librerías.

Durante la conversación, justifica que de cara a su tratamiento necesitaba "ser fiel" a sí misma y "confiar en la naturaleza" de su cuerpo, por lo que, tras muchas semanas en busca de consejo (en concreto, habla de 32 médicos y expertos), optó por ponerse en manos de su médico de cabecera, especializado en "medicina integrativa".

Método holístico

Se trata de una disciplina que integra la medicina alternativa con la medicina convencional y utiliza así "una combinación de terapias y cambios en el estilo de vida para tratar y sanar a la persona en su totalidad".

"Decir 'no' a las soluciones médicas estándares fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decir 'no' a mi propio ser interior habría sido aún más difícil", escribe en su biografía, una decisión que, según reconoce después, sabía que muchos no compartirían, incluidos miembros de su familia, y que haría que otros muchos la tomaran por 'loca'".

"En remisión"

Según relata, tras someterse a este tipo de tratamiento holístico durante ocho meses en Phoenix (EEUU), su cáncer se encuentra, "en términos tradicionales, en remisión".

"Yo diría que estoy en completo bienestar. ¡Y lo estoy! Desde todo punto de vista, en cada análisis de sangre, en cada escaneo, en cada prueba de imagen... pero también en el apartado emocional, espiritual y mental, no solo físicamente", señala la primera supermodelo australiana.

Eleanor Nancy Gow (Sídney, Nueva Gales del Sur; 29 de marzo de 1964), más conocida como Elle Macpherson, está considerada, junto con Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Naomi Campbell, una de las grandes supermodelos de los años 80 y 90 que revolucionaron el mundo de la moda.

Su esbelta y muy alta figura -mide 1,83 metros, y tiene unas medidas de 91-64-89 cm) le valieron el apodo de 'El Cuerpo'.

Se forjó una carrera a partir de su belleza natural y su físico amazónico (en particular, sus pechos), desde el anuncio de refresco Tab que lanzó su carrera en 1982 hasta los calendarios de trajes de baño y las portadas de revistas, y una exitosa línea de sujetadores valorada en varios millones de dólares.

De su flamante nuevo libro, 'Elle', afirma que no es una autobiografía, sino "una serie de sabidurías que ha aprendido a través de los capítulos de sus 60 años más notables. Habla de la ciudad de la Nueva York, sobre su arrojo a la hora de subirse a un avión cuando era una adolescente e intentar entrar en el mundo de la moda en EEUU.

En sus páginas también hay tiempo para repasar su romance con el cantante Billy Joel, con el que salió a comienzos de la década de 1980 (varias de sus canciones, como 'This Night' y 'And So It Goes' están basadas en su relación).

Otros capítulos de su libro están dedicados a su sentido comercial innato y cómo creó su su propia marca; y a Hollywood. Asegura que se convirtió en una "actriz accidental" y fue estrella invitada en 'Friends', 'Batman & Robin' y la película australiana 'Sirens'. En otras páginas, la modelo detalla su paso por rehabilitación por su adicción al alcohol y el estar sobria durante 21 años.