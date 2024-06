Omar Sánchez sobre el embarazo de Anabel Pantoja: "No lo entiendo"

El canario Omar Sánchez fue el protagonista de la entrevista del último 'De Viernes', un programa al que acudió al volver a estar de actualidad aunque no por los motivos que le gustarían: el embarazo de Anabel Pantoja.

Fue precisamente gracias a su relación con la sobrina de Isabel Pantoja y ahora influencer que el canario saltó a la fama y se convirtió en un rostro frecuente en las revistas y los programas de la llamada prensa del corazón.

Ser la pareja de Anabel le llevó a varios platós de televisión, concursó en Supervivientes, se casaron en una ceremonia televisada, pocos meses después se divorció y más tarde comenzó una relación con Tania Medina, participante de La Isla de Las Tentaciones y con la que rompió recientemente.

Hace apenas una semana que la sobrina de Isabel Pantoja anunció en una revista que está embarazada de cuatro meses, una noticia que provocó numerosas reacciones entre las caras más conocidas de la prensa del corazón y todo el entorno de Anabel.

Europa Press

Todas las miradas estaban puestas en Omar, ya que su exmarido había planteado en más de una ocasión sus deseos de ser padre junto a la sevillana. Aunque su amiga Marta López ya había aventura algo, ha sido en la entrevista en De Viernes cuando el canario se ha abierto y ha confesado sus sentimientos.

El peor día

El día que se publicó la noticia del embarazo de su exnovia fue uno de los peores de su vida. Omar ha contado con mucha emoción en la voz que él había deseado ser padre junto a Anabel, algo que ella rechazaba "por no ser el momento".

Sin embargo, Omar ha puesto en duda las palabras de Anabel porque, según él, ella sí deseaba ser madre, pero no con él: "Ella realmente quería ser madre a toda costa, porque mira qué rápido lo ha hecho ahora", dijo

"No entiendo por qué conmigo no quería, no entiendo que te cases con una persona pero no quieras ser madre con él", insistió Omar, quien recordó que incluso cuando Anabel participó en 'Supervivientes', se planteó la idea de ser madre junto a Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación de apenas unos meses.

Además, el canario ha revelado en 'De viernes' cuándo fue la última vez que vio a Anabel y cuáles son sus sentimientos actuales hacia ella. Muy emocionado, Omar ha explicado que se cruzó con Anabel en un festival y ni siquiera la saludó:

"Hoy en día no siento nada por Anabel. Nos encontramos hace poco en un festival, pero no nos dijimos ni 'hola'. Quizás se haya sentido molesta porque me haya sentado en algún plató de televisión, pero tampoco he dicho nada que no sea verdad".