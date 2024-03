Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne

El estado de salud de Bertín Osborne preocupa. El cantante ha tenido que realizar visitas al hospital para tratarse de la afección que padece, pues aún sufre las secuelas de la Covid. Sobre el estado de salud del reconocido presentador, se ha pronunciado la exmujer del reconocido presentador, Fabiola Martínez. "No sé nada", ha asegurado la colaboradora de televisión ante los micrófonos de Europa Press.

La empresaria ha preferido no hacer comentarios sobre cómo se encuentra Bertín Osborne y ha optado por mantener un perfil discreto y respetuoso con la privacidad sobre la situación médica de su exmarido y padre de sus hijos.

Fabiola Martínez tampoco ha querido pronunciarse sobre las diferentes informaciones que han surgido respecto a su exmarido en los últimos días. Si antes no tenía problema en pararse ante las cámaras y dar la cara por el cantante, hace varios meses explicó que su vida ya no tenía nada que ver con la del padre de sus hijos y, por tanto, no tenía nada que decir sobre su presunta paternidad ni sobre su relación con Gabriela Guillén.

Y lo está llevando a rajatabla. Volcada en el programa de TVE Baila como puedas, que se estrenó el pasado lunes y donde ha enamorado a la audiencia con su sensibilidad y su compañerismo al no poder evitar las lágrimas cuando su bailarín fue expulsado, la modelo se mantiene al margen de los últimos titulares que ha protagonizado Bertín.

El cantante se somete a un tratamiento

Según ha revelado Eugenia Osborne, el artista ha comenzado un tratamiento médico de inyección de vitaminas para aumentar su sistema inmune debido al Covid persistente que sufre desde que se contagió de la enfermedad a principios de enero. "No está en el hospital, a lo que ha ido ha sido a inyectarse vitaminas para ya superar el Covid, pero está bien. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa, o sea que nada. Está perfectamente", ha asegurado la hija del cantante.