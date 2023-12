'TardeAR' se puso el miércoles en contacto con Victoria Abril tras ser acusada de agresión sexual por parte de Lucie Lucas, actriz con la que compartió pantalla durante más de diez años en la serie francesa 'Clem'. Después del revuelo generado, el programa de Telecinco intentó hablar con la intérprete para conocer sus impresiones al respecto.

Leticia Requejo empezó aclarando que la denuncia no se ha producido en un juzgado, sino a través de redes sociales: "La actriz que acusa a Victoria de todo esto lo hace a través de un comentario". "Nos hemos puesto en contacto con todas las partes y, por el momento, la actriz francesa no ha querido contestar", aseguró.

No obstante, la periodista sí logró intercambiar unos mensajes con Abril: "Me ha dicho que no sabía de qué le estaba hablando. Le he tenido que mandar la noticia para que se enterase de lo que estaba pasando alrededor de su persona".

"La noticia en Francia empezó a saltar ayer por la noche, pero nos ha llegado a nosotros a eso de mediodía", explicó Requejo, que no recibió más respuestas por parte de Abril: "La he notado un poco enfadada. Me ha pedido que no volviese a escribir porque no tenía nada que decir".

Fuentes cercanas a Victoria Abril afirmaron que la actriz está "muy tranquila", según recoge Europa Press: "Ha terminado una gira maravillosa por Francia, una función que lo ha petado y se ha ido de vacaciones. Todo esto, si hay algo real, que lo dudo, que lo haga en el juzgado".