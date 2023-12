La cantante tinerfeña Ana Guerra y su pareja, el también músico Víctor Elías, anunciaron su compromiso hace algo menos de dos meses. ¿Les ha dado tiempo de empezar a planificar la boda? ¿Cuándo y dónde será? ¿Quiénes serán los invitados?

Son las preguntas que se hacen sus seguidores respecto al enlace desde que saltara la noticia. Fue la propia pareja la que informó de sus planes a través de un mensaje en redes sociales acompañado de divertidas imágenes en las que mostraban orgullosos sus anillos de compromiso.

El breve texto que acompañaba las fotos rezaba: "Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero". Desde que confirmaron su relación en febrero de 2022, la pareja ha compartido su amor, música y apariciones en diversos eventos. Pero desde ese anuncio nada más han dicho acerca del enlace y por eso en sus apariciones públicas es una pregunta que ronda sobre ellos.

La última fue la propia Ana Guerra, que asistió a la 29ª edición de los Premios Forqué el pasado 17 de diciembre y que fue casi interrogada sobre los preparativos de su esperada boda.

"No van"

La cantante compartió que, hasta el momento, los preparativos no han avanzado mucho debido a la carga de trabajo, pero planean abordarlos una vez que tengan un respiro. Explicó: "Los preparativos de la boda todavía no van, no contaba con tanto trabajo, cuando reposemos todo, nos ponemos a elegir las cosas bien".

Con respecto al estilo de su boda, Ana Guerra reveló que, a pesar de ser una pareja clásica, su enlace estará vinculado a la música, dada la profesión de ambos. La cantante expresó su emoción por el día de la boda, destacando que no siente nervios, sino muchas ganas. La pareja planea que la boda sea un evento especial, en el que se congreguen amigos y familiares para representar la esencia de sus vidas.

Un detalle interesante es que Víctor Elías es primo de la reconocida actriz Ana Duato, quien también está invitada al evento. Ana Guerra enfatizó la importancia de tener a personas cercanas en su boda, independientemente de su estatus, y expresó su deseo de que la reina Letizia asista al evento. Su enfoque es asegurarse de que quienes participen en su boda sean aquellos que realmente aprecian a Víctor y lo quieren mucho.

Así, no sería de extrañar que en el evento coincidieran buena parte de los participantes en Operación Triunfo de 2017, de la que Ana Guerra formó parte, con el elenco de Los Serrano, serie de éxito en la que Víctor Elías interpretaba a Guille.