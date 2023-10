La muerte de la Maria Teresa Campos ha dejado desolado a todo el país pero, más aún, a los familiares y amigos de la periodista y presentadora malagueña. En concreto, sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego están completamente devastadas tras el fallecimiento de la 'reina de las mañanas' puesto que han sido ellas, jutno al núcleo duro de la comunicadora, los que han permanecido con ella hasta el final de sus días.

Al igual que sus hijas, su nieta Alejandra Rubio también estaba muy apegada a su abuela y, como no podía ser de otra forma, también ha compartido cómo ha llevado todo este sufrimiento que le ha causado el adiós a su abuela.

Sin emabrgo, Alejandra Rubio compartió en su día con la audiencia con qué cosas de Maria Teresa Campos le gustaría quedarse y reveló que hay un traje concreto del que ella siempre cayó prendada y pidió quedarse con él.

Pero, ahora, tras la dolorosa mudanza a la que han tenido que hacer frente sus hijas una vez han pasado la primer aparte del duelo, la joven ha revelado que ha podido quedarse con un gran tesoro que pertenece a su abuela y hh desvelado, muy orgullosa, de qué se trata.

Un regalo único

Alejandra Rubio se ha emocionado mucho al confesar que, mientras sacaban las cosas de su abuelo, se han encontrado con cartas manuscritas de su abuela y es la neta de la comunicadora la que se encargaba de desvelar el contenido de esos escritos.

“Ella me escribía cada vez que iba a su casa, me escribía un papel y yo me lo llevaba, lo escribía y se lo devolvía. Era un programa que le hubiera encantado hacer conmigo y entonces íbamos escribiendo las ideas que teníamos en varios papeles”