El español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia).

El joven, de 29 años, permanece bajo custodia policial y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de su amigo colombiano, con el que mantenía una relación sentimental y con quien, además, había estado dos semanas antes del crimen en Ibiza con la víctima, según informa el periódico OK Diario y como atestigua una foto publicada por Sancho en redes sociales.

En el momento de su detención y posterior toma de declaraciones, el hijo de Rodolfo Sancho aseguró que "soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Ahora, con Daniel en la prisión tailandesa hasta que se recopilen todas las pruebas y se celebre el juicio, la familia del joven ha emitido un nuevo y escueto comunicado con el que piden respeto pero condenan el asesinato de Edwin Arrieta.

"Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin"

La familia de Daniel Sancho, en prisión provisional en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, ha emitido en un comunicado en el que siente "mucho el fallecimiento de Edwin", y reiteró su intención de no hacer más declaraciones "para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias".

"Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir", reza el breve comunicado, leído a EFE por Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Sancho.

"Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia", cierra la familia de Daniel Sancho.