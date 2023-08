El español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia).

El joven, de 29 años, permanece bajo custodia policial y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de su amigo colombiano, aunque todavía no se han presentado cargos formales.

El joven, que reconoció el día posterior a su detención que era culpable del asesinato de Arrieta, aseguró a la policía de Tailandia que lo hizo porque se sentía su rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Las dudas en torno al futuro del muchacho son cada vez más grandes pero hay una en concreto que tiene que ver con el lugar en el que cumplirá condena el muchacho.

¿Puede Daniel Sancho ser entregado a España? ¿Tendrá que cumplir toda su condena en Tailandia? Todo dependerá del tipo de sentencia que se decida para él.

Un regreso en el aire

Solo hay una forma en la que Daniel Sancho podría ser entregado a España y es que el joven no sea condenado en Tailandia a la pena de muerte.

En función de la condena que reciba, lo que sí que es inamovible es que el hijo de Rodolfo Sancho tendrá que ser juzgado en el país asiático y, una vez la condena sea firme, España podría reclamar la extradición del ciudadano. Eso sí, para que esto ocurra, España debe tener en cuenta los condicionantes que lleva implícitos llegar a un acuerdo con Tailandia.