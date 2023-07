No todo el mundo puede o quiere casarse a lo Tamara Falcó (y su inefable amor, Íñigo Onieva). La 'boda del año', el 'show' del año, lleva meses en boca de todos, copando titulares y entreteniendo a la audiencia.

Y por fin, este sábado se ha cumplido el sueño de la marquesa de Griñón que iba para monja. Primero, vestirse de blanco (tras el plantón de las diseñadoras vascas de 'Sophie et Voilà', que no le quisieron replicar un Chanel expuesto en un museo de Nueva York, acudió a su rescate Wes Gordon, el pupilo de Carolina Herrera). Segundo, celebrar un convite por todo lo alto, con 400 invitados 'vips' y sin móviles que fastidien la ¡Exclusiva!, en su palacio de El Rincón (la propiedad que ha visto pasar a reyes, dictadores y en la que se rodó 'La escopeta nacional' y su propio 'reality' de Netflix). Y tercero, atar en corto, y ante España entera, a ese novio díscolo que se la ha pegado como poco una vez (reconocida por él).

No, no todo el mundo apuesta por un espectáculo de ese calibre para el día de su boda. Al contrario, los estudios del sector apuntan a que la última moda son la bodas que no lo parezcan, las llaman 'anti-wedding' o anti-bodas: ceremononias poco convencionales y menos aún tradicionales, que despuntan por su originalidad y por la personalización en los detalles, según los gustos de los novios y sus invitados. Es la nueva moda entre los contrayentes más jóvenes.

A principios de año ya hablamos en el Club de Estilo de las tendencias de boda 2023 que adelantaba el portal Bodas.net, donde la novedad eran los enlaces festivaleros y las ceremonias alternativas y relajadas. Y un estudio realizado por Pinterest también lo confirma: las bodas de hoy en dia son cada vez menos convencionales.

Lo que buscan los novios

La búsqueda de conceptos como 'anti-bride wedding' han experimentado un crecimiento del 490%. También lo hacen otros términos como, 'vestidos de damas de honor diferentes' (+520%), 'velo de novia de colores' (+260%) o temas tan poco habituales en el mundo de las bodas como 'boda Barbie' (+140%), por el influjo de la película 'Barbie', protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que se estrenará la semana que viene, pero que desde que se filtraron las primeras imágenes de su rodaje el verano pasado ha hecho que se vuelva a poner de moda el estilo 'Barbiecore' que tanto se llevó a principios de los 2000 (que no es otra cosa que ir de rosa de pies a cabeza).

📌Pero, ¿qué engloba este concepto que está captando la atención de las nuevas generaciones?

¿Cómo se define una antiboda?

Lejos de connotaciones negativas, el término tiene un significado completamente distinto. Se trata de un movimiento reivindicativo que rompe con el pasado y que están experimentando las nuevas generaciones. Como explica Laura Hernández, editora jefe de Bodas.net, "no es más que celebrar una boda según los gustos y normas que la propia pareja quiera poner, dejando de lado los protocolos más establecidos". Las parejas buscan crear un día que los defina, mostrando su carácter y personalidad". Por lo general, son enlaces más íntimos y relajados, en los que los novios solo se rodean de sus familiares y amigos más cercanos. Solo el círculo más íntimo (sin el compromiso de tener que invitar a ciertos parientes con los que no hay trato). Además, son celebraciones donde se cuida hasta el último detalle para que el reducido número de invitados se lo pase bien.

¿En qué se diferencian?

Lo habitual es que el banquete sea más dinámico y no haya asientos asignados, sino que los invitados y hasta los novios deciden libremente dónde sentarse. Otra opción es el banquete tipo bufet, para que todos tengan libertad de movimiento en todo momento. Además, en estas bodas, se da mucha importancia a las ceremonias simbólicas -como las de la arena (los novios echan arena de distintos colores en un mismo recipiente) o la de la luz (los que se casan portan un vela y encienden a la vez una más grande)- así como a la iluminación y decoración del espacio elegido.

¿Cómo es la estética?

La novia podría ir perfectamente con zapatillas o botas o elegir un vestido de color rojo, azul, dorado, rosa, amarillo... o incluso negro (en el cuerpo, a modo de degradado en la falda, en el cinturón, en las flores 3D...). También podría elegir un conjunto combinado de dos piezas, ya sea con una falda con crop-top o con pantalón y americana, o bien con un modelo tipo 'blazer', muy de moda entre las tendencias nupciales de este año. O bien un vestido corto. En el apartado complementos también reina la originalidad, por ejemplo, se estilan los velos de colores. Respecto al novio, se lleva el traje 'casual', e incluso, las bermudas.

Recuerdos 'genderless' o personalizados

En general, el 91% de las parejas entregan algún detalle a los invitados, según un estudio del portal Bodas.net. Pero, por si por algo se conoce a la generación 'millennial' y zeta es por haber roto con las etiquetas de género, por ello los detalles buscarán ser un regalito que guste a cualquier invitado por igual. La tendencia alternativa a esta será optar por personalizar con mucho mimo el detalle, para cada invitado o grupos de invitados: un regalo para los solteros, otro para la familia, otro para los niños, otro para el mejor amigo... Se lleva mucho, por ejemplo, crear y regalar un perfume propio para la boda, que luego puede servir como fragancia del hogar. También está de moda el detalle ecológico (semillas, plantas, jabones eco...) o un regalo con fines sociales relacionado con alguna oenegé.

¿Es una tendencia muy extendida?

Sí, mucho más de lo que se pueda pensar. Según datos de una encuesta de Bodas.net, un 62% afirma que su boda será un mix entre lo tradicional y lo menos convencional. Solo el 25% elige una celebración fiel a las tradiciones, y el 13% elige que su boda no sea nada tradicional. Entre las tradiciones que aún más se siguen está la lluvia de arroz, pétalos o el confeti al salir de la ceremonia (82%), una cosa vieja, nueva, regalada y algo azul (78%) y el primer baile nupcial (76%).