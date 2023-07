Joana Sanz vuelve a estar en una tesitura complicada. Tras unos meses de lo más convulsos por culpa de la entrada en prisión del futbolista Dani Alves, acusado de cometer una supuesta agresión sexual a una joven en Barcelona, y tras anunciar su divorcio del brasileño, la modelo tinerfeña ha pedido por activa y por pasiva que se le respetase y se le diese espacio para poder gestionar todo lo que le ha ido ocurriendo durante estos meses.

Sin embargo, las últimas informaciones que giran en torno a su más que ansiado divorcio del deportista, han hecho que la joven canaria esté de nuevo en el disparadero mediático.

Despúes de la controvertida entrevista en la que Alves habló desde la cárcel en la que se encuentra encerrado por el hecho que se le imputa, Sanz ha empezado a mover más enérgicamente todo el proceso de separación del futbolista pero hay un elemento que está dilatando este proceso de muy mala manera: el propio Dani Alves.

"Está poniendo todas las trabas posibles"

Ha sido un periodista de Así es la vida, el nuevo programa de verano de las tardes de Telecinco, el que ha dado a conocer la situación en la que se está viendo envuelta la modelo canaria.

Marc Leirado ha señalado que, pese a que Joana Sanz quiere divorciarse cuanto antes, la legalización del estado civil no se podrá producir porque Dani Alves "está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo" y, además, apunta que "Alves sigue afirmando que Joana es la mujer de su vida y no se va a separar".