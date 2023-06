La población de Canarias está acostumbrada a lidiar con el desconocimiento, en general, que tiene el resto del país en cuanto a las Islas. Entre el reiterado "muyayo" y las consabidas bromas acerca del recuadro que rodea al Archipiélago en los mapas, es frecuente que cada vez que algún usuario de redes sociales saca a relucir la poca idea de Canarias, en las Islas se vuelve viral.

Ahora ha sido de un nuevo un tiktoker el que ha levantado la polvacera: durante un directo con sus seguidores ha contado el sorprendente motivo por el que rechaza realizar bolos en Canarias: "Hay una hora menos y no sé cómo funcionan", afirma.

Se trata de Misha, un popular tiktoker que tiene más de 128.000 seguidores en la red social y cerca de dos millones de likes en su contenido. "Me raya que haya una hora menos y paso", comenta en el clip que se ha hecho viral en Canarias y el que también descarta viajar a Ceuta y Melilla "porque son las ciudades olvidadas de España". "Los que seáis de estos lugares tenéis que moveros para verme", sentencia el tiktoker.

Polémica

Estas palabras se han convertido en tendencia en otras redes sociales, en las que por el momento reina el buen humor entre los usuarios. "Pues que se prepare cuando vea que la hora de las Islas Canarias es la verdadera y la de la Península no", comenta un tuitero mientras que otro asegura que "afortunadamente no sé quién es, pero voy a pedir un cambio horario en mi ciudad para que tampoco venga aquí".

Además, otros intentan entender su comentario, ya que es difícil de encajar que una persona adulta no sepa lo que son los husos horarios: "¿Igual se cree que son 23 horas?". La perplejidad se completa con una pregunta recurrente de "¿este quién es?", por lo que al menos Misha no tiene que preocuparse de no ver a sus seguidores en Canarias. Al parecer no hay muchos.

Y entre tanta broma, no podían faltar los reyes del humor. Abubukaka se suma al cachondeo y proclama respecto al tiktoker: "Si le raya que haya una hora menos imagínate cuando se entere de que el muro blanco no existe"