Joana Sanz ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación y sus declaraciones han caído como una auténtica bomba de relojería en el mundo del corazón.

Segura de sí misma, confiada y más directa que nunca, la modelo tinerfeña ha accedido a hablar por primera vez de cómo ha vivido los últimos meses de su vida que ha estado marcados por el ingreso en prisión de su ex pareja y ex futbolista del FC Barcelona, Dani Alves.

Pese a que la joven había dicho en más de una ocasión que no iba a hacer declaración ninguna sobre todo lo que tuviera que ver con su vida personal, parece que la top model está más segura que nunca de que es necesario romper con ese silencio en el que se ha instaurado para dar, por fin, su versión.

"Creo en su inocencia y espero no equivocarme"

En una distendida conversación exclusiva con Vanitatis, Joana Sanz ha hablado sin tapujos sobre Dani Alves, la situación judicial del futbolista y su actual situación para con su todavía marido.

Sobre la inocencia de Dani Alves, Joana es clara. "creo que Dani es inocente. Hasta donde yo sé, todavía no ha habido un juicio. No podemos condenarlo antes de que eso ocurra. (...) Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave", dice en la entrevista.

En cuanto a la relación que mantiene con Alves, la canaria asegura que "no hay mal rollo. Hemos estado juntos ocho años y yo no me quedo solo con esto, que ha roto nuestra relación como pareja. También me quedo con otras muchas cosas buenas que hemos vivido y compartido juntos. No le deseo el mal a nadie, y muchísimo menos a él. Siempre me he llevado muy bien con mis exparejas, así que cómo no me voy a llevar bien con el hombre con quien he compartido ocho años de mi vida", sentencia.