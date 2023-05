Nuevo revés para Dani Alves. Horas después de que trascendiese que una médico forense designada por su defensa examinará a la presunta víctima para comprobar si sus secuelas son compatibles con el hecho de haber sufrido una agresión sexual, la jueza que investiga el caso ha denegado la petición de libertad provisional para el futbolista por segunda vez, por lo que continuará en prisión hasta que se celebre el juicio.

Ajena a este nuevo varapalo judicial de su todavía marido, que tenía la esperanza de salir de la cárcel -donde ingresó el 20 de enero acusado de violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre- Joana Sanz comienza una nueva e ilusionante etapa en Madrid.

Días después de hacer la mudanza y abandonar la casa que compartió con Alves en la ciudad condal, la modelo se encuentra instalada en la capital y, en medio de rumores acerca de su incipiente relación con un empresario madrileño, prepara nuevos proyectos profesionales.

Europa Press ha sorprendido a la canaria disfrutando de un tranquilo paseo con su mascota y su representante por el centro de la ciudad y, al ser preguntada por la denegación de la libertad provisional para el futbolista, ha estallado contra la prensa: "Mentira. Esto es surreal. No me gusta ser maleducada pero no me gusta que me sigan pro la calle, me siento acosada. No estoy expuesta en un evento como para que me hagan preguntas, estoy en mi tiempo libre, lo siento como acoso bastante".

Visiblemente molesta, Joana ha evitado confirmar si ha hablado con los abogados de Alves tras este importante revés judicial y con un tajante "eso son cosas mías privadas que no tengo por qué contarlo a los medios y me estoy sintiendo mal ahora mismo", ha dejado en el aire qué le parece que su todavía marido tenga que continuar en la cárcel hasta que se celebre el juicio.

Sin embargo, la modelo sí ha querido desmentir la información que Alexia Rivas daba horas antes en 'Ya es mediodía' sobre su encuentro en una discoteca madrileña con Achraf Hakimi -acusado de agresión sexual como Dani- este fin de semana, dejando claro que nada hay de cierto en esta supuesta coincidencia: "Pero por qué inventáis cosas, no lo entiendo, qué necesidad de hacer sangre, ya lo he dicho, además".