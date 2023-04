Ana Obregón vuelve a contestar a todas las críticas que está recibiendo tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra por gestación subrogada. Beatriz Cortázar desveló este martes en 'El programa de AR' la conversación que tuvo con la presentadora, en la que le preguntó por este tema: "Me dice lo siguiente: tanto los abogados americanos como los de España le aseguran que no tiene problema".

"En el fondo me da igual el nombre que le pongan: adopción, subrogación... Todo eso me da igual. Todo esto es burocracia y papeles", aseguró la periodista.

Cortázar también contó que lo único que le importa a Obregón es "estar bien emocionalmente para darle a la niña todo el amor": "Ni jueces ni juristas ni nadie me va a desestabilizar porque este bebé me necesita".

Por si fuese poco su contestación, Ana Obregón echó más leña al fuego en plena polémica, dando a entender que este debate tiene que ver mucho con la política: "Cómo se nota que vienen elecciones y hay que hacer mucho ruido y crear cortinas de humo".

"Es más, si aquí esto me va a generar muchos problemas, mi hija es americana, me da igual, como si no la tengo que inscribir. Tiene pasaporte americano y no me van a crear una situación inviolable", sentenció la periodista sobre la conversación que tuvo con la actriz y presentadora.