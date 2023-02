La modelo tinerfeña Joana Sanz continúa siendo noticia con cada nueva publicación que se puede ver a través de sus redes sociales. La que aún es mujer del polémico futbolista Dani Alves ha aprovechado sus perfiles para denunciar el acoso que vivió durante los primeros días tras la detención de su marido, pero también para compartir con sus seguidores los apoyos que está recibiendo, tanto de sus amigos de toda la vida, como el peluquero tinerfeño Juan Castañeda, como de auténticos desconocidos que se ponen en contacto con ella de las más variadas maneras. Así, a comienzos de esta semana publicó una historia en Instagram tras recibir una misteriosa carta que en la que el remitente le daba sus más sinceros ánimos.

"No sé quién eres, pero gracias infinitas por tus palabras. Ojalá las personas nos escribiéramos más a menudo cartas. Hemos perdido esta costumbre tan bonita con la tecnología. Gracias de nuevo por tanto apoyo", reconoció la modelo canaria ante las bellas palabras del remitente, quien le aseguró que "no estás sola. Tu madre te acompaña" y que "la vida es maravillosa y tú la acabas de empezar. Estoy seguro que superarás la dificultad que Dios te ha presentado".

Así, este misterioso remitente hace referencia al fallecimiento de la madre de Sanz a causa de un cáncer y del que se cumplió recientemente un mes. Coincidiendo con ese momento, la modelo publicó algunas fotos y vídeos con su progenitora y reconocía: "Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte o bailar...". Además, aprovechó la publicación para decir: "No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mí me hace bien, a la que a mi madre le gustaría".

Por eso, la tinerfeña continúa con su día a día a la espera de que se celebre el juicio contra Dani Alves por presunto delito de abuso sexual. Hace unos días también compartió en sus redes sociales una cita con su amigo el peluquero isleño Juan Castañeda, con el que le une una gran amistad desde hace años. "Padrino al rescate", compartía Sanz junto a una serie de vídeos en los que se les podía ver cantando y riendo. Ambos son amigos desde hace años, tal y como se puede comprobar en sus redes sociales, donde tienen fotos juntos desde hace tiempo.

Pero también hay momento para la pena en sus redes, puesto que Joana Sanz no solo ha denunciado el seguimiento al que la tienen sometida medios de comunicación y personas en general, que no dejan de entrar en su perfil de Instagran sin seguirla, sino que además el lunes anunció que había sufrido una nueva pérdida, la de Coco, su perro, un bulldog francés negro de casi 12 años con el que se la veía paseando por las calles de Santa Cruz de Tenerife. Este fiel compañero era, de hecho, uno de los protagonistas del Instagram de Sanz, quien compartió varias fotografías del perro junto al mensaje: "Adiós querido amigo. Ahora serás otra estrella en el cielo cuidándome junto a mamá". En los últimos tiempos Coco se movía con una silla de ruedas debido a un cáncer, y la modelo aprovechó sus redes sociales para donar este utensilio a quien pueda necesitarlo a partir de ahora.