Joana Sanz no ha aguantado más la presión y ha hecho uso de las redes sociales para escribirle una carta abierta a su madre en su peor momento.

La modelo tinerfeña, que anunció el fallecimiento de su madre a través de la misma vía el pasado mes de enero, ya le dedicó unas duras palabras de despedida cuando se dio a conocer la noticia de su muerte. "Ahora te sentiré en la brisa del mar, te escucharé en las olas, me abrazarás al sumergirme y me consolarás cuando sienta que no pueda mas" escribía muy afectada la joven mientras contaba la cómo se enfrentó a la enfermedad de su madre.

Ahora, completamente rota de dolor y sin poder salir del foco mediático a causa de la complicada situación judicial que tiene su todavía marido el ex-futbolista Dani Alves, Joana Sanz ha utilizado su perfil de Instagram para escribirle unas palabras a su madre a traves de una estremecedora carta que ha enmudecido a las redes sociales por la dureza y sinceridad de la misma.

"Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento"

En una publicación en la que muestra vídeos inéditos de su madre pasándoselo en grande junto a su hija, Joana se ha abierto en canal y ha emocionado a las redes sociales con sus palabras. "Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría", comenzaba.

"me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento", prosigue la joven dando cuenta a sus seguidores de cuál es su estado actual.

Antes de finalizar su texto, además, la canaria lanza una sabia petición a sus seguidores. "No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi me hace bien, a la que a mi madre le gustaría" sentencia.