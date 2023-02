Como en su momento Luis Miguel (allá por los 90), Rosalía se ha convertido en una estrella publicitaria de la mano de Coca-Cola. La artista de Sant Esteve Sesrovires ha posado con una imagen refrescante y una sonrisa de oreja a oreja para el lanzamiento de Coca-Cola Movement, el nuevo sabor de edición limitada zero azúcar de la plataforma Coca-Cola Creations, según ha informado la multinacional en un comunicado.

Para la campaña de la corporación multinacional estadounidense de bebidas, la recién ganadora del Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock por su disco 'Motomami', se ha enfundado un 'monolook' blanco de línea puramente deportiva.

“La transformación es una forma de autoexpresión muy importante para las generaciones actuales, y no hay lenguaje más universal para esa transformación que la propia música”, señala un portavoz oficial de The Coca-Cola Company. “Asociarnos con una artista como Rosalía, una auténtica inspiración por su manera de desafiar los géneros establecidos, para dar vida al nuevo lanzamiento de Coca-Cola Creations ha sido toda una revolución para nosotros y nos ha abierto nuevos caminos”.

Según reza el comunicado, colaborar con Coca-Cola ha inspirado a Rosalía a componer su nuevo single 'LLYLM', lanzado el pasado 27 de enero. No solo es la primera vez que Rosalía lanza un tema con secciones íntegramente en inglés, sino que también es la primera vez que un artista crea una canción para Coca-Cola Creations.

El sencillo ha sido lanzado a nivel global por Columbia Records y forma parte del vídeo principal de la campaña, protagonizado por Rosalía, que en España podrá verse a partir de las 16h de este viernes en el Coca-Cola Creations Hub.

Los fans también tendrán la oportunidad de pujar por objetos autografiados por Rosalía a través de una subasta 'online'. La recaudación de la subasta, que incluye artículos como un casco, un traje de la gira o un póster, se destinará a la Fundación Antonio Gala."Estoy muy emocionada por el lanzamiento de esta bebida creada conjuntamente con Coca-Cola. Espero que todo el mundo pueda disfrutar como yo de este viaje lleno de música, sabores y creación. Me he divertido mucho creando LLYLM y he disfrutado mucho esta colaboración con Coca-Cola", ha destacado la intérprete de 'Malamente'.