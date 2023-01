Shakira quería más 'Pique' en la letra de su canción con Bizarrap

El nuevo tema de Shakira se compuso a tres manos por Bizarrap, ella misma y un tal Keityn. Este último es un compositor latino que estos días ha dado algunos detalles de cómo se gestó el tema que superó los 100 millones de visitas en Youtube los tres primeros días.

Shakira

Ella quería más chicha. La cantante quería más alusiones a Piqué en su nuevo tema y ser un poco más contundente. Parece imposible, visto el resultado final. Solo le faltó decir que el futbolista es un cuadro en la cama y que vivir con él es aburridísimo (que lo desconocemos las Mamarazzis, solo ponemos un par de ejemplos al azar).

Keityn

Uno de los compositores de la Sessions 53 de Bizarrap, ha explicado que la colombiana tenía apuntada en una lista todo lo que quería decir. Ahora entendemos cómo en la canción recibe hasta el apuntador. No se dejó detalle. El tema lo creó en el mes agosto, mes en el que Gerard Piqué y Clara Chía se dejaron ver por primera vez. Fue en el concierto de Dani Martín en la Cerdaña y no solo los vimos juntos sino que todo eran besos, abrazos y amor a raudales. De ahí la rabia de Shakira, claro. El próximo tema de la colombiana será una colaboración con Karol G. Yo si fuera Piqué estaría temblando. O no, porque él marketing que le supone toda esta polémica para su empresa es un regalo que poco podía esperar.

Clara Chía

No hemos vuelto a ver a la novia de Gerard Piqué desde que salió el nuevo tema de Shakira. El 'shock' inicial fue evidente. Lo fue para todos, imaginad para una chica de 23 años que esto de la fama le ha asaltado de golpe y en forma de tsunami mundial. Su entorno nos cuenta a las Mamarazzis que ella está bien, tranquila e intentando llevar una vida lo más normal posible. Va a su puesto de trabajo en Kosmos todos los días, estuvo en la última jornada de la Kings League y sigue, como puede, con su vida ya no tan normal. En el chat que comparte con su familia ya están todos avisados. Nada de reenviar fotos. Nada de reenviar audios. Nada de irse de la lengua. Esto es imposible y alguien de ese chat ya nos ha contado cositas. Clara les ha presentado a Gerard Piqué, comieron con él el 26 de diciembre y fue el futbolista quien llevó los canelones. Clara les envía fotos con él y comparten memes 'random' como en cualquier otra familia. Piqué no es muy activo. Suficiente disgusto lleva ya con unos audios de un familiar suyo que ya se han escuchado en todas las redacciones. Son unos audios que en la parte superior se lee ‘reenviado muchas veces’. Apostaríamos a que incluso los ha escuchado la propia Shakira. No le van a quedar brujas para poner en el balcón cuando sepa todo lo que piensan y cuentan sobre ella.

Cayetano Martínez de Irujo

El jinete fue el elegido para el debut de la nueva temporada del programa de Risto Mejide, ‘Viajando con Chester’ (Cuatro). El hijo de la desaparecida Duquesa de Alba recurrió a sus grandes éxitos: el maltrato que sufrió por parte de sus 'nannies', la mala relación con su hermano Carlos, el breve noviazgo con la Infanta Elena y cómo está de enamorado de su joven novia, Bárbara Mirján. Todo eso lo fue contando bien abierto de piernas en lo que se conoce como un claro 'mansplainning'. Y todo muy bien, que bien, como habla, pero estos días a las Mamarazzis nos han faltado más voces críticas frente a su relato romántico del amor con su joven novia. Que sí, que seguro que se quieren, que están muy felices, y qué bonito todo. Bueno, bonito todo no. Es un horror. Cuando empezaron su relación ella tenía 18 años y él, 53. Un relación totalmente desigual. Lectores y amigos que pasáis de los 50 ¡dejad en paz a las postadolescentes! Que ya sabemos que todo es legal y consentido, pero no por eso deja de ser cuestionable. Muy cuestionable.