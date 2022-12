Nos acabamos de enterar que Tamara Falcó está ilusionada de nuevo. El hombre que le hace tilín se llama Hugo Arévalo, del que habló públicamente este jueves en ‘El Hormiguero’. La marquesa de Griñón ha hablado maravillas de él: «Es un hombre 10», ha dicho. Al conocerse la noticia, Íñigo Onieva ha estallado contra Hugo, quien era su amigo desde hacía años y al que acusa de ser la persona que filtró las informaciones a la prensa de sus infidelidades. A continuación, el texto íntegro de los mensajes de WhatsApp que el madrileño mandó a quien iba a ser el padrino de su boda con la aristócrata:

Mensaje íntegro

«Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo.

No es que solamente no seas hombre, sino es que eres una mierda de ser. Te has metido en nuestra relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes… y ahora vas y te atreves a hacer semejante traición y a aprovecharte de una mujer vulnerable. Ahora ya es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado. Si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza. Y soltarte una tras otra sin parar. Una tras otra.

Das asco, pero sobre todo pena. Eres un nuevo rico, trepa social, interesado, tóxico y nocivo, inseguro y acomplejado, que te coges berrinches cada vez que no eres incluido en un plan. Siempre hablando de todo el mundo a sus espaldas, e incluso filtrando a la prensa que había información que solo tenías tú, tipo Casa de Campo. Todos sabíamos que eras el topo, y ahora eres la rata.

Te tenía especial cariño porque esperaba que había algo bueno en ti, a pesar de todas esas inseguridades y me esforzaba en sacarlas a relucir. Pero que me hayas hecho esto habla de ti por sí solo, del tipo de espécimen que eres.

Lo peor de todo no es solo que no me sorprendió cuando me enteré: sino que hasta me lo esperaba. La verdad es que no vales ni el tiempo que tardo en escribir estas líneas. Te vas a quedar muy solo, más de lo que ya estás, pero ver cómo acabas va a ser mi satisfacción, más que el hecho de ir a tu casa y aplastarte. Más te vale que no te tenga cerca…

Dado que no voy a ir a tu casa y mucho menos contrastarte a ti, quiero que esto quede expuesto ante todos, para que vean la clase de persona que eres. No quiero ni que te dé vergüenza, pero no me puedo aliviar machacándote. Así que lo hago de esta manera. Chao».