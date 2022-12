El tinerfeño Crítofer Benítez, de 32 años, ha puesto en el planeta de la gimnasia rítmica los dos temazos de este año 2022 que está a punto de terminar: 'Quédate', el bombazo del canario Quevedo, y 'Slomo', el éxito de Chanel Terrero que volvió a poner en el mapa a España en el certamen de Eurovisión. El pasado 26 y 27 de noviembre de 2022, los clubes internacionales de gimnasia rítmica se dieron cita en Santiago de Compostela, en el Primer Torneo Internacional Viravolta-Jael, que remató con la Segunda Gala Internacional de gimnasia rítmica. Y allí estuvo el gimnastra tinerfeño para demostrar con su actuación su enorme calidad artística.

El gimnasta tinerfeño, con más de una década de experiencia en esta disciplina, también ha participado en la última edición de Got Talent, el show de Telecinco en el que estuvo a punto de pasar a semifinales, pero que finalmente no pudo ser. Benítez quería demostrar, además de todo su arte, la importancia de "seguir visibilizando que cualquier niño o niña puede practicar un deporte sin tener que ver su sexo u orientación sexual", como él mismo señalaba en su perfil de Instagram, en el que se lamentaba no haber podido pasar el corte para estar en las semifinales del talent show.

Gala internacional de gimnasia rítmica Euskalgym

Benítez también participó hace varias semanas en la gala internacional de gimnasia rítmica Euskalgym, una cita no competitiva en la que las y los mejores especialistas del mundo demuestran sus habilidades como gimnastas. La gala, organizada por la Federación Vasca de Gimnasia, celebró este año su XII edición.

El pasado año, Cristofer Benítez, quien tiene bastante recorrido sobre el tapiz a lo largo de más de una década, sufrió por una desafortunada frase de Tatina Navka, una medallista olímpica rusa que practica patinaje sobre hielo. Navka escribió en su cuenta de Instagram, sobre una rutina de Benítez en su participación en la Copa de la Reina, en Guadalajara, que "lo masculino seguirá siendo masculino y lo femenino seguirá siendo femenino. Y mis hijos nunca verán esto y no pensarán que esta es la norma", aunque más adelante ella misma se califica de "tolerante".

La gimnasta hacía esta referencia a una actuación de Benítez que había colgado en sus redes sociales dos años antes. El tinerfeño recibió entonces un gran apoyo solidario, tanto de sus compañeros como compañeras de gimnasia rítmica como de otras disciplinas deportivas así como desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Federación Española de Gimnasia Rítmica y el Consejo Superior de Deportes.