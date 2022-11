Si sabías quién era Ana María Aldón, por lo menos cómo era físicamente, vas a alucinar con su cambio físico porque no la reconocerías después de estar en el punto mediático durante los últimos años. Y es que la ex de Ortega Cano ha experimentado un tremendo cambio físico. Aldón llegó al plano mediático siendo la dueña de una frutería, ahora es una colaboradora de televisión que ha conseguido crear una marca propia y tener miles de seguidores en sus redes sociales.Y aunque la edad no perdona, es una evidencia empírica que igual vale para otras, pero no parece que Ana María esté sujeta por las mismas leyes del tiempo. No solo es un corte de pelo diferente o una forma física y un cuerpo cada vez más cuidado, es que su actitud la están llevando a vivir su mejor momento como muestran las fotografías que sube a sus redes sociales.