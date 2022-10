Que Mecano fue uno de los grupos musicales con más éxito en España y en otros países durante la década de los 80 y casi todos los años '90 no lo pone nadie en duda. Revolucionaron el panorama del Pop nacional y derribaron fronteras inimaginables cuando la escena musical mundial la dominaba el Reino Unido. Y cuando el grupo anunció su separación, el 26 de noviembre de 1998, sus fans no se lo podían creer a pesar de que los rumores circulaban desde hacía cierto tiempo. Pero nunca se desveló el verdadero motivo de la separación de los hermanos Nacho y José Cano y Ana Torroja, por eso, ha sorprendido ahora que casi 25 años después de la ruptura, Torroja haya querido compartir cuáles fueron los motivos de la disolución de Mecano.

La propia Ana Torroja, cantante del grupo, contaba para el programa 'Socialité' que aquella época fue difícil para ella y que no fue consciente realmente de lo que sucedía hasta que no tomó distancia.

La versión oficial que se conoce es que José Cano tenía asuntos personales importantes que atender, pero en seguida saltó la alarma sobre la existencia de una mala relación entre él y su hermano Nacho. La rivalidad entre los Cano habría existido desde el principio y en los últimos años de Mecano fue cuando la situación se habría vuelto insostenible. "Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo pero también en la que sufrí mucho", contaba la cantante.

Los fans: siempre incondicionales

Los seguidores del grupo siguen a muerte con Mecano e incluso les piden que vuelvan a tocar una vez más juntos como grupo pero la cantante lo ve imposible: "Aquello ya se terminó. Después de ese último concierto yo he seguido cantando cada una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando, y fue solo cuando el grupo se separó, cuando fui consciente de lo que había ocurrido", continuaba.

Torroja confirmó en el programa que los rumores sobre una difícil relación entre los hermanos era real: "El motivo de la separación fueron los asuntos personales de José en aquel momento, aunque sí que es verdad que como en todas las familias surgen roces (...) No es posible que haya un reencuentro de 'Mecano', aquello ya se terminó, cada uno ya tiene su vida".