Kiko Rivera ha dado un descomunal susto a toda su familia después de que el pasado viernes le diera un repentino ictus que lo ha mantenido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Acompañado en todo momento por su mujer Irene Rosales, el DJ ha recibido alguna que otra visita como la de su prima Anabel Pantoja o de Luis Rollán, pero ¿qué ha pasado con Isabel Pantoja?¿Qué hay de cierto en las informaciones que dicen que le ha sido vetada la entrada? Ha sido el propio Rollán el que ha desvelado el verdadero motivo por el que la tonadillera no ha visto aún a su hijo.

Lo poco que se ha podido saber del estado de salud del hijo de la cantante es que ya está fuera de peligro y que permanece estable a la espera de recibir el alta hospitalaria con la que podrá cumplir su gran deseo de reencontrarse con sus dos hijas.

En cuanto a Isabel Pantoja, el periodista ha asegurado en el programa Fiesta que, desde que la intérprete supo del bache de salud de su hijo, "salió de Cantora en el mismo momento en el que conoció la situación de Kiko. Si no se ha producido el reencuentro no es por Isabel Pantoja”.

Pero, ¿cuál es el verdadero motivo por el que Isabel Pantoja no ha podido ver aún a su hijo?

Un motivo de peso

Por todos es bien sabido que la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera estaba completamente rota pero el ictus que ha sufrido el DJ ha sido suficiente para que esas desavenencias desaparezcan, al menos, por el momento.

Sin embargo, mucho se ha especulado sobre el por qué la cantante no ha ido a visitar a su hijo y se apuntó a que la presencia de la folclórica podía ser muy negativa para Kiko. Luis Rollán ha dado la versión real de la ausencia de la cantante.

"Isabel ha estado en contacto con Kiko, ha hablado con Kiko, incluso ha habido videollamadas. Entiendo el deseo de Isabel de estar al lado de su hijo, es lo más lógico y normal, pero los médicos están muy pendientes de cualquier factor externo que le altere. No es que la figura de Isabel sea negativa, lo que puede ser negativo es emocionarse al ver a su madre. Los médicos le han aconsejado que no viva sobresaltos, que no se altere, así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario", sentenció.