Íñigo Onieva ha roto su silencio tras más de 15 días recluido en un lugar indeterminado de la geografía española por haber cometido una de la infidelidades más comentadas y aireadas de la historias de la prensa del corazón en España. El que estuviera a punto de convertirse en el marido de Tamara Falcó ha sido el hombre más buscado de las últimas semanas ya que su ex pareja se ha preocupado de contar su historia allá por donde va pero, para evitar más especulaciones, el empresario madrileño ha concedido una improvisada rueda de prensa a las puertas de un conocido restaurante madrileño en la que ha enviado un mensaje a la Marquesa de Griñón y ha lanzado una petición.

Visiblemente nervioso, rodeado de prensa y con un mensaje que parece haberse aprendido en las horas previas a su primera y (según él)última intervención pública, Onieva ha hablado por primera vez sobre el tema que lo ha colocado como uno de los objetivos de la sociedad española: su infidelidad a Tamara Falcó.

"Me destroza haberle hecho daño y engañado"

Antes de hablar de Tamara, Onieva ha pedido a los medios algo muy importante para evitar que su familia siga sufriendo. "Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, hermanos... me han mostrado su apoyo condicional en este momento tan difícil. Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia", empezaba el joven para, acto seguido, hablar de su ya ex prometida.

"Aprovecho para pedirle perdona Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberla engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más (...) No tengo nada que celebrar, no he ido de fiesta", zanjaba.

Antes de acabar su conversación con los medios, Onieva aseguró que "solo quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores".