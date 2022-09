Este miércoles nos hemos reencontrado con Ariadne Artiles, a la que llevábamos mucho tiempo sin ver, presentando la campaña de Yalea Eyewear en la que ha trabajado junto a Cindy Crawford. En dicho evento nos ha hablado de su vida actual, de cómo le va todo y de su faceta como madre, uno de los lados más desconocidos de la modelo.

Ariadne nos ha confesado que trabajar con Cindy en esta campaña de Yalea Eyewear: "Es una de las compañeras más cercanas, más amables y todo lo que te puedo decir es positivo porque al final es una de las profesionales más grandes que he encontrado en la profesión por su naturalidad, cercanía, es una persona muy perfeccionista y con muy poco ego, la verdad. Está más pendiente de que todo alrededor estuviese bien, es muy segura de sí misma y me gustó mucho trabajar con ella porque tenía mucha empatía con todo el equipo y eso es algo muy importante".

La modelo se ha sincerado en una entrevista de lo más completa y nos ha hablado de lo complicado que fue el parto de sus gemelas: "tuve un parto muy complicado, muy complicado mis hijas nacieron dentro de la misma placenta y era muy peligroso porque tenía la placenta muy rara y, bueno, durante todo el embarazo pues me decían que eso podía explotar en cualquier momento y tal yo no quería ser cesárea, pero bueno, estaba diagnosticada totalmente porque tenían mucho miedo de que aquello explotara en cualquier momento".

Entonces, a las 34 semanas "ya me dijo mi ginecólogo, hasta aquí hemos llegado, gracias a dios que estás viva y que tus hijas también y yo no espero ni un día más y el lunes te tengo que hacer la cesárea y así fue". Se le hizo la cesárea, pero "con todas las contraindicaciones que me dijo que va a pasar, ¿no? Al final perdí casi tres litros de sangre, me costó mucho reanimarme, tuve ese piel con piel con mis hijas durante unos minutos que yo lo pedí y ese plan de parto idílico y tal, pero enseguida me fui, me fui yendo y bueno, me costó, me costó recuperarme, ponerme de pie hasta los diez días no pude e iba en silla de ruedas a ver a mis hijas neonatos".

La modelo asegura estar muy feliz con sus tres niñas y explica cómo está llevando la crianza: "tener a dos niñas de la misma edad es muy complicado. Es muy complicado porque todos a la vez, entonces se despiertan a la vez, se despiertan una a la otra, comen a la vez, se duchan a la vez, no sé, son dos a la vez todo el tiempo, muy pequeñas y es muy complicado y no tenemos tres manos, somos dos. Entonces con una más es muy complicado, es muy complicado, pero se puede. Tengo la suerte de que puedo trabajar en casa entonces pues".

En cuanto a cómo se tomó su hija mayor la llegada de dos hermanitas, Ariadne nos ha desvelado que: "no con tantos celos, pero sí pero sí demanda atención. Ella se siente que ha estado cuatro años, tres años con sus padres a solas y de repente hay dos porque es como una invasión y de repente son dos y ahora porque no estoy con la lactancia, pero cuando estaba con la lactancia yo estaba sentada en un sillón cada hora y media, con una primero y luego con otra y volver a empezar. Entonces ahí sí que reconozco que con ella era más difícil estar, porque el tiempo de la lactancia era muy delicado y bueno, ya con el tiempo sí se sentaba muy madura y me ha hecho mamá, creo que necesito más tiempo contigo que os echo de menos nos sentó a los dos y sí, tuvo esa conversación con nosotros y me parece muy bueno porque se ha podido expresar".

La empresaria nos ha contado también cómo está llevando el dejar su vida en Canarias para instalarse en Madrid: "llegué ayer. La verdad es que llegaba ayer y con la excusa de este evento he aprovechado ya para venirme y bueno, contenta, es otra etapa. Va a ser una etapa diferente y se acaban dar paseos por en la playa con todas mis hijas y bueno, es diferente, es un ritmo diferente pero a me apetece, a mí me apetece mucho y he vivido en Madrid muchos años, ya llevo aquí desde los 17 años y realmente aquí, y en Estados Unidos, y yo fuera de canarias toda la vida y estos cuatro años ha sido un regalo, ¿no? La pandemia me ha regalado estar con mi familia, tener a mis hijas en Canarias y poder disfrutar esa etapa en casa".

Cargada de proyectos profesionales, Ariadne ha presentado su colaboración con Yalea, confesado que "es un honor formar parte de la familia un poco, y de ese proyecto tan bonito que tiene. Yo creo que las marcas, cuando me involucro con una marca, no sólo importante ser imagen de y representarla, sino también que tenga un proyecto más allá de la moda".

Además, Ariadne ha puesto en valor que Yalea apoye a "mujeres de Nigeria, empoderando a la mujer que es algo muy importante que nos olvidamos porque vivimos en un aquí en España o en Italia o en Europa, que mujer está mucho más empoderada que en otros países, están subdesarrollados donde la mujer no existe directamente. Unirme con Yalea me hace sentirme más carca y tenemos esa unión y bueno, me parece un proyecto súper bonito e importante para las mujeres".