Georgina Rodríguez se ha convertido un año más en una de las protagonistas del Festival de cine de Venecia, que celebraba su 79º edición. Un año más, la pareja de Cristiano Ronaldo ha acudido al certamen y desfila por la alfombra roja acaparando muchas de las miradas por su atrevido estilismo. La influencer viajó en el jet privado del futbolista del Manchester United y se dejó ver con el bolso más caro del mundo. ¿Sabes quien lo confecciona y cuánto cuesta?

No hay bolso más exclusivo y lujoso que el Birkin de Hermès, el cual es deseado por millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, aunque parezca maravilloso, no es tan fácil de tener por el elevado costo que tiene este icónico bolso, pues su precio ronda los 350.000 euros y no se vende en tiendas ni en la página web, sino que es por encargo. De hecho, su principal característica es que se puede personalizar, por lo que ninguno es igual.

Su fabricación es artesanal y evidentemente no está disponible para el público en general, como apuntábamos anteriormente. Para poder adquirir un modelo nuevo y totalmente personalizado hay que ser cliente frecuente de Hermès o ser un personaje importante para que la firma te pueda ofrecer este bolso, y Georgina Rodríguez cumple los dos requisitos, de ahí que pueda lucir este bolso de piel de cocodrilo.

La cosa no queda ahí. Según un estudio de Baghunter, un mercado para la compra y venta de bolsos de lujo en Internet, los bolsos Birkin son más valiosos que el oro, pues en los últimos 35 años este bolso ha incrementado su valor en más del 500%. Los expertos califican un bolso Birkin «como una inversión segura y menos volátil», aunque Georgina lo lleva porque es una gran aficionada a estos complementos.