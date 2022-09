Jason Momoa se ha rapado la cabeza. Un gesto seguramente inesperado para muchos de sus seguidores, pero que el actor ha llevado a cabo por una buena causa: protestar contra los plásticos de un solo uso y lanzar un contundente mensaje contra los productos desechables el que espera concienciar sobre su gran y nocivo impacto medioambiental.

Y lo ha hecho en un sorprendente vídeo publicado por el propio Momoa a través de su cuenta en Instagram. "Aloha a todos. Me he afeitado la cabeza, ya siento el viento y todo. Por los nuevos comienzos, vamos a esparcir el 'Aloha'", soltó entre risas el actor mientras sostenía en sus manos dos rastas que ya se había sacado de encima de su extensa melena. Lo que ha dejado en un auténtico shock a los fans del actor que no esperaban ver cómo se desprendía de todo su cabello.

Claro que lo ha hecho por una buena causa, la de cuidar y proteger el medio ambiente. Y es que, el protagonista de Aquaman, parece tener intereses y valores en común con el héroe del Universo DC al que encarna en la gran pantalla. "Estoy harto de estas botellas de plástico", afirmó el intérprete hawaiano en las imágenes del vídeo antes de proseguir, añadiendo que "tenemos que dejar de usar tenedores de plástico. Toda esa mierda. Seamos mejores protegiendo nuestra tierra y océanos".

"Eliminemos los plásticos deshechables de nuestras vidas y nuestros océanos, todas las botellas, bolsas y pertrechos", concluyó Momoa con la intención de alentar a sus seguidores a hacer todo lo que esté en su mano para reducir el consumo de materiales plásticos que sean de un solo uso.

Eso sí, aunque Momoa se haya desprendido de su tan lustrosa como característica melena, volverá a lucirla como el nuevo y sádico villano de Fast X, la décima entrega de la saga Fast and Furious que llegará a la gran pantalla el 19 de mayo de 2023 y estará protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Brie Larson, Sung Kang y Charlize Theron. Además, la versión más greñuda de Momoa también tiene pendiente el lanzamiento de la secuela de Aquaman, que tras varios retrasos está previsto que vea la luz en diciembre del próximo año.