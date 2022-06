El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y la modelo Jerry Hall han decidido divorciarse, según anuncia el diario The New York Times, que cita como fuentes a dos personas cercanas que conocen la decisión de la pareja. El diario reconoce, no obstante, que ha tratado de contactar con Bryce Tom, un portavoz de Murdoch, que no quiso comentar la noticia, que tampoco ha obtenido confirmación de los representantes de la modelo.

Murdoch, de origen australiano y nacionalizado estadounidense, y Hall, también norteamericana, se casaron en marzo de 2016 en una mansión centenaria en el centro de Londres, recuerda el rotativo. Según el diario, es poco probable que el divorcio de Murdoch, que será el cuarto que firme, altere la estructura de propiedad de las empresas en las que tiene participaciones. Entre ellas están las empresas matrices de Fox News y The Wall Street Journal. Las acciones de la familia Murdoch en las empresas que fundó el magnate se gestionan en un fideicomiso estrictamente administrado. Murdoch divide los derechos de voto sobre ese fideicomiso con sus cuatro hijos mayores, Lachlan, Elisabeth, James y Prudence, y los ha arreglado para que él nunca pueda ser superado en votos, precisa el diario neoyorquino. Murdoch mantiene una poderosa influencia en Estados Unidos y en el extranjero a través de sus marcas de noticias de tendencia conservadora como Fox News Channel en Estados Unidos, The Sun en Gran Bretaña y Sky News en Australia, agrega The New York Times. Hall, de 65 años y exesposa del cantante Mick Jagger, y Murdoch, de 91, solían aparecer juntos en los medios de documentación por su asistencia a numerosos actos. Murdoch estuvo casado con Wendi Deng, una empresaria e inversionista, de 1999 a 2014. Se divorció de su segunda esposa, Anna, una exreportera de un periódico, en 1999, después de más de tres décadas. La primera esposa de Murdoch fue Patricia Booker, una modelo australiana, de quien se divorció en 1965, precisa el diario.