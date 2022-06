Shakira ha vuelto a 'disparar' contra Piqué en su canción junto a David Guetta y Black Eyed Peas. El tema, titulado 'Don't you worry' es una clara apuesta para ser el tema del verano y Shakira, conocida por plasmar vivencias personales en sus canciones, ha vuelto a aprovechar.

La canción, sacada a la luz el 17 de Junio, llega meses después de 'Te felicito' un tema en el que visto en retrospectiva, la cantidad de 'palos' aplicables a la situación de su expareja es interminable.

En este caso la parte más polémica hace referencia al actual estado anímico de Shakira, la cual parece no estar preocupada por todo lo que ha pasado y conserva toda su vitalidad y amor propio.

'Todo estará bien me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta.'Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabio. Entonces me doy cuenta que todo estará bien'

Son interpretaciones sí, pero como dice el refrán cuando el río suena, agua lleva. Piqué estaría avanzando en su relación con la misteriosa "C" y Shakira, con la mente puesta en Miami, parece que "se siente muy viva".