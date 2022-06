Dominic Thiem lleva un año rindiendo bastante mal en el terreno deportivo. El tenista austriaco ha sufrido graves problemas después de su operación de muñeca, intervención que ha hecho que sus participaciones deportivas hayan sido bastante discretas en comparación con el gran nivel de tenis que ha estado demostrando en otras ocasiones. Así, el excampeón del US Open se está esforzando a volver a su mejor nivel y esto ha dejado una historia un tanto rocambolesca en su No corren buenos tiempos para Dominic Thiem. Si hace unos días informábamos de que no jugará Wimbledon tras un año marcado por los malos resultados después de la larga recuperación de su operación en la muñeca, ahora nos hacemos eco de un surrealista incidente en el que se ha visto envuelto el tenista austríaco.

El tenista estaba entrenando en su lujosa casa en la localidad austriaca de Traiskirchen, una pequeña ciudad de algo más de 19.000 habitantes en la que el ritmo de vida tranquilo está muy instaurado. Sin embargo, es bien sabido que los tenistas son un poco escandalosos jugando y entrenando. Lanzan fuertes gemidos y gritos que los vecinos consideraron que era por la grabación de una película pornográfica. La realidad: Dominic Thiem entrenando a una gran intensidad para hacer frente a sus compromisos deportivos del mes que viene. Así, en unas confesiones a la radio austriaca aseguró que la policía se personó en su casa para detener el rodaje de la película que realmente no se estaba filmando.