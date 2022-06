Shakira y Piqué, Piqué y Shakira: La pareja del momento muy a su pesar. Lo que un día comenzó como “un wakarumor”, se ha convertido en una wakacrisis. Esta semana, nuestro compañero de El Periódico de Catalunya, Emilio Pérez de Rozas hacía saltar la liebre que sembraba las dudas sobre la felicidad conyugal de una de las parejas más mediáticas y populares del mundo entero. El periodista deportivo aseguraba en uno de sus artículos, que “todo parece indicar que la relación sentimental entre Shakira y Piqué está atravesando uno de sus peores momentos desde que se conocieron” y desvelaba que el futbolista pasaba “noches y días” en su piso de soltero de la calle Muntaner de Barcelona.

Y mientras, el resto de los humanos se recuperaba de la noticia del valiente Pérez de Rozas, mi compañera Laura Fa y yo hacíamos los deberes intentando confirmar una información que había llegado a su teléfono móvil durante el fin de semana. El miércoles, logramos contrastar dicha información y soltamos la bomba: Shakira y Piqué atraviesan una fuerte crisis a causa de la aparición de una tercera en discordia. El mensaje rezaba lo siguente: “Shakira lo ha pillado con otra. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Igual queda en nada, pero ha pasado”. Tan breve como demoledor. Y ahí empezó nuestro periplo para averiguar la identidad de la amiga de Piqué. Apenas unas horas después ya le poníamos edad y color de pelo. La mujer más buscada tenía 22 años y era, es, rubia. Su profesión, camarera y azafata de eventos. Varias fuentes nos dirigían a la misma dirección. Hoy os podría decir su nombre, apellidos, lugar de trabajo y hasta describirla físicamente, mientras miro una de sus fotografías en su perfil de Instagram. Un pequeño salto para la humanidad y uno muy grande para estas simples ‘Mamarazzis’.

Mucho runrún

No os podéis llegar a imaginar la cantidad de mensajes y llamadas que hemos llegado a recibir durante estos días. Un sinfín de compañeros periodistas de este y otros continentes, algunos de ellos, nombres conocidos y primeras espadas, nos han inundado de información sobre supuestas mujeres con las que Gerard Piqué habría sido visto en locales muy conocidos de la noche barcelonesa. De repente, todo el mundo sabía de “una amiga de una amiga de una amiga” que conocía muy de cerca al futbolista o que había coincidido con Piqué en algún restaurante o discoteca con reservados muy transitados. Otros, en cambio, desmerecían la información por sabida y manida, y aseguraban que “eso ya no es noticia”, quitándole valor. Pero, lo cierto es que hasta ahora nadie se había atrevido a publicar nada al respecto, pese a que la circulación de rumores e información era constante, sobre todo los últimos meses. Fíjense que distingo los dos conceptos: Información vs. rumores.

Otra de las sorpresas bien curiosas que nos ha deparado esta noticia es que para Mediaset ha pasado completamente desapercibida. Vamos, silencio absoluto al respecto en todos los programas del grupo. Teniendo en cuenta que se trata de una pareja que ha sido objetivo de todo tipo de prensa desde el inicio de su relación, me resulta totalmente incomprensible y sorprendente que, con la cantidad de horas que le dedica Telecinco a la información rosa y sobre famosos, ni tan siquiera haya llamado su atención para dedicarle unos minutos de análisis y comentario.

Aquí hay gato encerrado. Mientras los medios de comunicación de medio mundo se hacen eco de la noticia y abren nuevos melones (como el rumor viral de la supuesta relación de Piqué con la madre de un compañero de su equipo) y los medios españoles, sobre todo los escritos, dedican páginas y páginas al asunto, para Mediaset la noticia no existe. ¿A qué responde este silencio? ¿Se trata de un silencio obligado o escogido?. Quienes no vamos a estar en silencio somos las ‘Mamarazzis’; el próximo miércoles, más datos en nuestro podcast semanal.