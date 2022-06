Hay noticias que no vale la pena decorar, que es mejor darlas al pie, como en el fútbol. Porque de futbolistas va la cosa: el defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, le ha sido infiel a Shakira. "La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", asegura Laura Fa, a la vez que corrobora la noticia que ayer dio el periodista de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que pertenece, al igual que este diario, al grupo Prensa Ibérica, Emilio Pérez de Rozas: el capitán del Barça y la cantante colombiana atraviesan una crisis sentimental y él vuelve a vivir solo desde hace semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona.

Laura Fa y Lorena Vázquez han dado la exclusiva de la infidelidad del futbolista en el vídeopodcast 'Mamarazzis', que se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y Facebook de este periódico. Las periodistas han dado más detalles de la aventura de Piqué: Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia. "Por eso habría tomado la decisión de separarse", añade Fa, que ha citado en directo la información de sus fuentes: "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado".

Piqué, "desatado" en la noche barcelonesa

Piqué no solo "pasa noches y días" en su piso de soltero, tal y como informó Pérez de Rozas. Vázquez y Fa han explicado los pormenores de su nueva rutina: "Está desatado" y "desbocado de fiesta", ha afirmado Laura Fa. En este sentido, las periodistas del corazón han explicado que frecuenta, junto con su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

"La palabra 'desatado' es la que nos ha llegado más", ha reiterado Fa, mientras que Vázquez ha detallado que a los amigos del futbolista les "parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento". Fa ha puesto hora a las "muchísimas "salidas nocturnas": se alargan "hasta las dos y las tres de la madrugada", precisa.

La letra de 'Te felicito', un buen dardo

Shakira publicó a finales de abril el single 'Te felicito' con la colaboración de Rauw Alejandro. La letra de la canción es un repertorio de reproches, pero que nadie interpretó como un dardo al defensa del Barça. "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. "La letra es un despecho", afirma Fa.

Hay otros elementos a tener en cuenta y que demostrarían que la separación entre el futbolista y la cantante es un hecho. Por un lado, que Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él, y viceversa. La última aparición fue en marzo. Por el otro, que la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin su pareja. "En las imágenes se la veía triste", ha recordado Fa. Ahora ya se sabe el motivo.

Podcast disponible en las principales agregadores

La exclusiva del 'affaire' de Piqué ha arrollado al resto de noticias que el papel couché publica esta semana, como la boda de la 'influencer' Marta Lozano en '¡Hola!' y la entrevista de María Teresa Campos en 'Diez Minutos'. También han tratado el caso del actor Luis Lorenzo, que junto a su mujer ha sido acusado de presunto asesinato por envenenamiento.

De esto y más han hablado las 'Mamarazzis' en el capítulo 14 del vídeopodcast, que también se puede escuchar en las principales plataformas de podcast, como Ivoox, Spotify, Ivoox, Podimo y Apple Podcast.