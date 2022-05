La relación de la cantante tinerfeña Ana Guerra con el músico y actor Víctor Elías va viento en popa.

La pareja ha ido consolidando su amor con el paso de los meses y ahora ambos están viviendo una luna de miel permanente. Las apariciones públicas que ha hecho la pareja se cuentan con los dedos de una mano pero sí que han hecho alarde de la química que existe entre ellos a través de las redes sociales, espacio en el que ambos anunciaron que estaban iniciando un camino juntos.

Tan grande es el amor que se profesan que la canaria no duda en sacar las garras por su chico cuando este lo necesita. Víctor Elías ha protagonizado una polémica en la últimas horas tras atacar en redes sociales a Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, al no contar con él para la celebración del concierto homenaje en Sevilla a Rocío Jurado.

"No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa. Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta" escribía Elías en Instagram. "Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto al promotor como si le pones un pendrive mientras no cueste dinero. Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien", rezaba la atacante misiva.

Ana Guerra, como era de esperar, ha sido preguntada por esta cuestión y no ha dudado en lanzarle un dardo a Carrasco y a Fidel por lo ocurrido.

"Tenemos que velar por nuestra profesión"

Sin ambigüedades, la tinerfeña ha señalado suscrito las palabras de su pareja y ha señalado que, como profesional, " creo que todos debemos velar por nuestra profesión. Estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho, estas cosas dan mucho coraje y da mucha rabia", confesó la artista ante los medios.