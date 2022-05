"Ayer, Twitter, me salvó del infierno". Así se expresó en su perfil personal un día después para dar las gracias a todos los usuarios que le aconsejaron que no usara el tren para llegar desde Madrid hasta Cáceres. Las palabras son de Ángel Martín, cómico, guionista, actor, músico, presentador y también autor del libro 'Por si las voces vuelven', obra que presentó en la feria del libro de la capital cacereña la semana pasada.

Ángel Martín escribió su perfil de Twitter: "Acabo de mirar por curiosidad cuánto tarda el tren a Cáceres y sólo diré que... ¡Cómo no vengáis a la firma me rompéis la vida!". Y enseguida recibió numerosas respuestas advirtiéndole de los contratiempos que podría vivir... "En bici tardas menos", comentaba uno de los espontáneos.

La repercusión

Fue tal la repercusión que Martín expresó poco después: "Os juro que acabo de escribir a la editorial diciendo que no me cuesta nada meterme en el coche, ponerme música, comprarme un café y conducir pallá. Me habéis metido miedo, joder".

Y finalmente optó por viajar en vehículo particular y no montarse en el tren con destino a Cáceres. Eso sí, logró éxito de público en la firma de libros; había una larga cola antes de que él llegara al Paseo de Cánovas.

Bien es cierto que justo un día antes de la presentación de su libro, que tuvo lugar el viernes, el Intercity Madrid-Badajoz sufrió una demora de casi cuatro horas. En este caso no se trataba de una avería, sino de un problema "burocrático" en la interpretación de las señales de seguridad, según denunciaron desde CCOO. Un paso a nivel desprotegido ante el que maquinista tuvo que parar y esperar recibir órdenes provocó este retraso que hizo que los pasajeros llegaran a destino a las 1.37 horas.

"Esta falta de protección del paso a nivel puede significar que se puede dar la situación de que no baje la barrera cuando llega el tren y se cruce un coche", indicaron desde CCOO. Y explicaron que hubo un cambio normativo en octubre de 2020 y desde entonces "hay un conflicto entre Renfe, ADIF y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en la Circulación en cómo actuar ante tales casos".

La conclusión, un servicio ferroviario que no da confianza a quienes optan por desplazarse a Extremadura.