El hijo de Pepe Navarro e Ivonne Reyes, Alejandro Reyes, no está dispuesto a dejar que el locutor de radio siga ofendiendo a su madre públicamente.

Para poner fin a las últimas semanas en las que tanto su madre como su padre se han profesado infinidad de acusaciones, el joven modelo ha concedido una brutal entrevista en la que ataca a Navarro sin piedad y en la que responde a todas las incógnitas que giran en torno a él y su madre.

Mientras que Ivonne y Pepe ya se han dicho todo lo que se tenían que decir, el único que todavía no había hablado era el hijo de ambos, que saltó a la fama hace algo más de un año después de participar en Supervivientes.

Ahora, Alejandro Reyes ha querido sacar la cara por su madre y ha defendido su testimonio aportando aún más datos que, hasta la fecha, eran desconocidos.

"Se me cae la cara de vergüenza"

Sin miedo a lo que pueda decir Pepe Navarro, Alejandro Reyes ha dado una entrevista exclusiva a la revista Lecturas en la que habla largo y tendido de la opinión que tiene sobre su padre y no se ha cortado a la hora de valorarle.

"Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos. Pepe Navarro me repugna", confiesa el joven para la mencionada cabecera.

Sobre el supuesto seguimiento del que está siendo víctima su madre, Reyes ha reconocido que "Pepe me está utilizando para atacarla y humillarla" y sobre el motivo por el que no se va a repetir las pruebas de ADN, el joven ha sido tajante. "No voy a repetir el test de ADN en un centro privado. Sí en el Centro de Toxicología. No me fío de Pepe".