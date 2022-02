Dolly Parton: 6 cosas que no sabías de la reina del country y la filantropía

Tripadvisor describe Dollywood, en Tennessee, como "uno de los mejores parques temáticos del mundo". Su propietaria desde 1986, el icono de la música country Dolly Parton, sabe cómo entretener a sus fans en sus montañas rusas, toboganes de agua, elegantes hoteles y espectáculos con cena. Pero es que ahora, además, tal como ha publicado 'The Washington Post', la legendaria cantante -también compositora, actriz, productora y escritora- se ha marcado un nuevo tanto en su carrera filantrópica al anunciar que correrá con los gastos de los estudios universitarios de todos los trabajadores del complejo recreativo. "A partir del 24 de febrero, los 11.000 empleados de temporada, de media jornada y a tiempo completo en las 25 atracciones estadounidenses de Herschend, incluida Dollywood, pueden registrarse en el programa piloto 'GROW U'", avanza el diario. Herschend Enterprises, la empresa matriz del parque de Parton, anunció el martes que Dollywood pagará el 100% de la matrícula, tasas y libros para sus 3.000 empleados que cursen estudios superiores en finanzas, tecnología, administración de empresas o de cocina. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, en 2019 el coste medio universitario se situó en 25.000 dólares (casi 22.000 euros).

La cantante, que a sus 76 años sigue en activo, y este año está nominada a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, es un ejemplo de celebridad. "Sueña más, aprende más, cuídate más y sé más" son los principios que la guían, dijo una vez. Y estos son algunos de los hitos que la han convertido en un icono de la cultura pop.

1 millón para la vacuna Moderna

Cuando al principio de la pandemia las vacunas contra el covid aún estaban en desarollo, la cantante donó un millón de dólares para la investigación del suero de Moderna. Fue una de sus principales inversores, junto al National Institute of Allergy and Infectious Diseases y la Universidad de Emory. Luego esperó su turno para inocularse, y aprovechó ese día para hacer campaña a favor de la vacunación, reescribiendo el estribillo de su 'hit' 'Jolene' por un 'Vaccine, Vaccine' que fue muy aplaudido.Autora del 'hit' de Whitney Houston.

Autora del 'hit' de Whitney Houston

Tras alcanzar la fama en los 60 junto al cantante country Porter Wagoner, Parton triunfó aún más en solitario. Con los álbumes 'Jolene' y 'All I Can Do' fue aclamada por la crítica, y las canciones 'Jolene' y 'I Will Always Love You' se convirtieron en un himno. Este último, que hasta el propio Elvis Presley quiso versionar, resucitó más de dos décadas después de la mano de Whitney Houston en la banda sonora triunfal de 'El guardaespaldas' (1992). Fue un fenómeno planetario. "Cuando salió la versión de Whitney [Houston], gané suficiente dinero para comprar Graceland", dijo en una entrevista televisada en 2006. No compró la mansión del rey del rock de Memphis (Tennessee), pero invirtió en una comunidad negra de Nashville comprando un complejo de oficinas allí. Y es que, según 'Forbes', a Parton se le estima una fortuna de 350 millones de dólares (296 millones de euros); un tercio ganada por su catálogo musical y, en mayor medida, gracias a su parque temático.

Pionera en 'Playboy'

La edición de 'Playboy' de octubre de 1978 duplicó la venta de ejemplares y pasó a la historia. Dolly Parton se había convertido en la primera artista country que ocupaba la cubierta de la revista de Hugh Hefner vestida, eso sí, de 'conejita'. Tenía 32 años. Y el 20 de julio de 2021, a sus 75 años, Dolly volvió a vestirse de 'conejita' recreando la famosa portada. En un vídeo que colgó en Instagram lo explicó así: "¿Recuerdas que hace un tiempo dije que iba a posar en la revista 'Playboy' cuando tuviera 75 años? Bueno, tengo 75 años y ya no existe la revista... pero a mi esposo siempre le encantó la portada original".

Madrina Miley Cyrus

Desde 1966, Parton está casada con Carl Thomas Dean. Aunque él se dedicó a su negocio -pavimentación de carreteras en Nashville- y casi nunca la acompañó en sus actuaciones, la pareja sigue tan feliz como el primer día. No tuvieron hijos, pero Parton es madrina de la cantante y actriz Miley Cyrus. A principios de los 90 trabajó con su padre, Billy Ray, en la época de 'Achy Breaky Heart'. Actuaron juntos. Y él salió en el vídeo de la canción de Parton 'Romeo'. Así que, luego, cuando nació Miley, la ganadora de 10 Grammy pidió que fuera su "hada ahijada". Han actuado juntas en numerosas ocasiones, como en los Premios Grammy 2019, donde interpretaron el clásico 'Jolene'.

Prestó su nombre a una famosa oveja

Ian Wilmut, uno de los dos científicos del Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia) que crearon a la famosa oveja Dolly, en 1996, explicó de dónde se habían inspirado para bautizarla. "Dolly proviene de una glándula mamaria, y no pudimos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de la cantante Dolly Parton". La cantante, que asegura nunca se puso implantes aunque sí que se operó el pecho para elevarlo, primero, y luego para reducirlo, pues sufría de dolores de espalda, usa la talla americana 40DD.

Artista 'non stop'

Camino de los 80, Parton sigue trabajando, ya que, como ha dicho, no tiene intención de jubilarse "nunca". Esta próxima primavera publicará su primera novela, 'Run, Rose, Run', coescrita con James Patterson (antes ya había publicado dos libros de no ficción y dos para niños basados en sus canciones). El lanzamiento coincidirá con un nuevo álbum con 12 canciones inspiradas en la trama. Además, Parton ya trabaja en una nueva versión de la canción central de la película con la que debutó en el cine, en 1980, 'Nine to Five' (en España, 'Cómo eliminar a su jefe'), junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. Esta vez la grabará al alimón con Kelly Clarkson, como parte de un documental sobre el filme que se estrenará el 13 de marzo en el festival South by Southwest.