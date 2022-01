Iñaki Urdangarín se ha convertido en el protagonista de todos los titulares nacionales e internacionales de la última semana.

El ex duque de Palma vio como su vida se desmoronaba después de que la revista Lecturas publicase un reportaje en el que salía paseando de la mano de otra mujer que no es la Infanta Cristina.

La mujer en cuestión es Ainhoa Armentia, con la cual comparte no solo una relación, sino que además es también compañera de trabajo, lugar en el que todo apunta a que se conocieron y por el cual comenzaron su idilio.

Tras la bomba mediática que supuso esta infidelidad, de la cual no se ha aclarado aún si era conocedora o no la familia de Urdangarín, tanto la infanta como el jugador de balonmano mandaron a los medios de comunicación un comunicado en el que anunciaban la "interrupción de su relación matrimonial", lo que la prensa ha entendido como una separación de la pareja.

Pasada una semana desde que se publicase la noticia, la misma revista que desató el escándalo ha publicado una portada en la que se confirma que Iñaki viajó hasta Suiza para reencontrarse con su familia y poner sobre la mesa los nuevos pasos que van a dar.

La última en hablar sobre la situación de Iñaki Urdangarín ha sido su madre, Claire Liebaert, quien ha dado la última hora sobre el estado de su familia.

Educada y comedida

Liebaert, la que fuera suegra de la hija del rey emérito, ha dado unas breves pero tajantes declaraciones a los medios que se agolpaban a las puertas de su casa en Vitoria.

"Estamos bien. Hemos hablado, ya está todo dicho y ya volvemos a ser una familia normal", decía la mujer a los compañeros gráficos que le preguntaban sobre el estado anímico de su hijo. "No quiero ser desagradable pero es que no puedo decir nada más. Hemos hablado todos y estamos muy bien, de verdad".

Al ser preguntada sobre cómo será su relación con la Infanta Cristina de ahora en adelante, Liebaert ah señalado que "todo va a seguir igual".

Sobre si conoce ya o no a la nueva pareja de su hijo, la madre de Iñaki ha preferido no contestar y ha pedido a los periodistas que dejasen de preguntarle por el tema. "Hoy es el primer día que salgo, dejadme, por favor. No puedo ni salir de casa" confesaba visiblemente nerviosa.