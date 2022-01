Todo su entorno había hablado: su hija Rocío Flores lo hizo en el plató de Ana Rosa. Al igual que la joven, Marta Riesco, su recién anunciado nuevo amor también hizo lo mismo en el mismo plató que su hija. Su ya ex mujer, Olga Moreno, hizo lo propio a través de una llamada telefónica.

Solo faltaba él. Y ahora, una semana más tarde, Antonio David Flores ha roto su silencio y se ha explayado a gusto en su canal de Youtube, el único espacio en el que el ex colaborador de Sálvame habla y da su versión de los hechos.

Más de 7 días ha tardado el ex guardia civil en dar su versión de lo ocurrido pero, como él mismo se ha encargado de aclarar en un directo que se prolongó durante más de dos horas, "me siento en la obligación de cumplir con vosotros".

Durante la emisión de esta improvisada entrevista, Antonio David no solo respondió a cómo se encuentra después de nuevo terremoto mediático al que tiene que hacer frente, sino que también ha desvelado el motivo por el que ocultó a Olga Moreno su nueva relación.

"Me arrepiento de no habérselo dicho"

Con cara de pesadumbre, visiblemente cansado y según él "en un día difícil para mí", el padre de Rocío Flores comenzó una emisión en directo en la que respondió a todas las incógnitas, rumores y comentarios que llevan sucediéndose en los plató de televisión durante los últimos días.

Entre lágrimas, Antonio David apuntó que "este directo lo podíamos haber hecho hace cuatro días que me encontraba mejor de lo que me encuentro ahora" antes de empezar a elogiar el papel de Olga Moreno en su familia.

Atacando de nuevo a Rocío Carrasco, el ex marido de la hija de Rocío Jurado aseguró que "madre no es la que pare sino la que cría, porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre. Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha atendido y los ha sacado adelante, no sola, claro. Juntos hemos sacado una familia adelante".

Además de resaltar que siempre estará en deuda con Moreno por cómo se ha portado con él y con su familia, Antonio David pasó a explicar por que ocultó a su ya ex mujer su relación con la periodista Marta Riesco. "Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño", apuntaba el ex guardia civil apoyándose en no querer hacerle daño como principal premisa de su silencio.

"No sabes sabes si decíserlo es lo mejor o no decírselo precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho. Me equivoqué, pero mi relación con Olga es buena, muy buena", zanjaba.