Continúa la guerra entre Kiko Rivera e Isa Pantoja. Y es que a pesar de que el cantante intenta mantenerse completamente al margen de la polémica y sigue guardando silencio a pesar de la insistencia de algunos medios de comunicación, las declaraciones de su hermana hablando de su presunta recaída en sus adicciones no le habrían sentado del todo bien.

Así lo desvelaba Kiko Hernández este martes en 'Sálvame', citando a una fuente muy cercana al marido de Irene Rosales. "Ay Dios mío lo que tiene que escuchar Kiko Rivera. Isa solo llama cuando tiene un problema con su chico, normalmente a las 3 o 4 de la mañana. ¿Y ahora va a hablar de las adicciones de su hermano?" apuntaba indignado el amigo de Kiko tras la entrevista de Isa P, recomendando a la peruana que "si está enfadada por lo que dijo que no tiene oficio ni beneficio, que no se meta donde no la llaman, que no ataque con algo tan delicado que ella no debería entrar, porque su hermano la podría callar en cero coma uno". "Y a buen entendedor, pocas palabras bastan", ha apuntado el colaborador, abriendo una nueva brecha entre los hijos de Isabel Pantoja.

Kiko, centrado en su carrera musical, ha hecho un viaje exprés a la capital para grabar un programa de televisión y, a su regreso a Sevilla pudimos preguntarle por las declaraciones de su hermana y por su próxima visita a su madre en Cantora pero, muy serio y esquivo, ha demostrado una vez más su capacidad de aguante - y eso que tiene fama de incontinencia verbal en redes sociales - guardando absoluto silencio ante nuestras preguntas.

Un silencio que ha roto a su llegada a casa y a través de Instagram, como no podía ser de otra manera, con una melancólica imagen suya, muy serio, en el balcón de su vivienda en Sevilla mirando a la cámara con expresión triste. "Y así sin más me vino una melodía a la cabeza. Más natural que el yogurt blanco sin azúcar. 0% filtros 100% realidad como somos fuera de esta droga llamada Instagram. Es mejor ser uno mismo y no aparentar ser nada. Buenas noches familia" ha escrito Kiko, de lo más enigmático. ¿Nuevo dardo dirigido a Isa Pantoja, a la que estaría acusando de no ser real y de aparentar en sus redes sociales y sus entrevistas?