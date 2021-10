Jamás un huracán mediático ha sido tan grande como el generado por el clan Pantoja.

Los dimes y diretes de la famosísima familia ocupan horas y horas de televisión y párrafos y párrafos de las revistas del corazón y portales digitales.

Ahora, tras los últimos acontecimientos que han sucedido, parece que Kiko Rivera ha decidido echar un poquito más de gasolina al fuego y hacer referencia a la famosa canción de su madre, Isabel Pantoja, en la que "la leña arde".

En este caso, Cantora. Y es que las paredes de la conocida finca están siendo protagonistas del último sismo en el que está envuelto su familia.

El hijo de la tonadillera ha ofrecido una incendiaria entrevista llena de titulares y bombas informativas que, durante días, serán analizadas punto por punto por los colaboradores de los diferentes programas de televisión.

Kiko, más Pantoja que nunca, ha cargado contra todo y todos sin piedad alguna, enfocándose en especial en una persona: su prima, Anabel Pantoja.

Un reencuentro, una demanda y una mentira desvelada

En la demoledora entrevista exclusiva que Kiko Rivera ha concedido a una conocida revista, el marido de Irene Rosales ha confesado cómo ha sido el reencuentro y posterior perdón con su madre, ha contado con la demanda interpuesta contra su tío Agustín y ha desvelado el porqué de su inexistente relación con Anabel Pantoja, entre otras cosas.

La única que se salva de la ira de Rivera es su madre, y es que el DJ ha confirmado la reconciliación con la cantante pese a que ha compartido que debe aclarar con ella muchas cuestiones aún. "Llevaba un año y medio sin ir a Cantora. Mi madre está allí esperando, y yo nervioso por verla. Se me pone la carne de gallina. Nos vimos y salimos corriendo a abrazarnos, durante 15 minutos. Fue un perdón sin palabras; sin decir nada nos lo dijimos todo. Me impactó mucho", confiesa para Lecturas el hijo de la artista.

Tras estas palabras el DJ contó en qué punto se encuentra ahora la relación con su madre. "Ahora mi corazón está de otra manera. Los primeros minutos no nos dijimos nada, cuando noté que mi madre ponía su cabeza en mi corazón, nos estábamos pidiendo disculpas. Vi a mi madre, no a Isabel Pantoja, lo que siempre he pedido. Ese abrazo me ha curado, lo que tuviera dentro pasa a ser menos importante".

Sobre su tío Agustín Pantoja, un gran enemigo de Kiko durante la guerra abierta que ha mantenido durante este año, el DJ ha dado una gran exclusiva anunciando que va a retirar la demanda que tiene interpuesta contra él con el único objetivo de mejorar las relaciones e ir enterrando, poco a poco, el hacha de guerra. "Se lo dije a mi madre, independientemente que yo tenga razón o no. Se echó a llorar", compartió Rivera.

En cuanto a su prima, Anabel Pantoja, Kiko es mucho más radical y la califica de mentirosa, enredadora y dice que, para él, la sobrinísima es "insignificante".

"Mi prima llamó a mi mujer y me dijo: ‘Cariño mío, ¡te quiero con el alma! La abuela se ha ido, pero he hablado con tu madre y no quiere que vayas. No eres bien recibido allí. ¡Por favor, quédate porque no tienes por qué pasar por ese mal trago!’. He pasado un año y medio creyéndome las patrañas que ha dicho mi prima", zanjó el hijo de la tonadillera.