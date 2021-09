La actriz Cristina Medina ha anunciado que padece cáncer de mama y que se encuentra en tratamiento para superarlo. Mediante un vídeo en el que pide colaboración y ayuda para los que tienen la enfermedad, la intérprete de 'La que se avecina' lo ha revelado a sus seguidores, que le han enviado todo su ánimo.

La cómica ha querido compartirlo dirigiéndose a todos los que la admiran: "Quiero informaros de algo. Estoy luchando contra un cáncer de mama. Tiene buen pronóstico. No os vais a librar de mí fácilmente", ha detallado. Además, ha querido hablar de todo lo que puede provocar en los pacientes: "Quiero decir cosas que no se dicen y que solo lo pueden entender los que la sufren. No son solo suficientes las ayudas de Gobierno. Hay efectos secundarios, no solo la calvicie. Se sufre una alteración emocional, insomnio...", ha explicado.

El objetivo de Cristina Medina ha sido hablar de los tratamientos para encontrarse mejor y de la necesidad de ayuda de muchas personas para poder costearlos: "Uno se tiene que buscar sitios para cuidarse o hacer ejercicio, porque es importante no dejarlo, y eso cuesta dinero". "Tengo la suerte de tener ahorros, pero hay mucha gente que no tiene los recursos. No solamente me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto. A las personas que acompañáis a los que tienen cáncer quiero enviarles mi apoyo absoluto. A los amigos y amigas os pido que hagáis un crowdfunding porque hace falta dinero para cuidarte, para las cremas, para los pañuelos...", ha confesado.

La conocida actriz no ha dudado en explicar la necesidad de ayuda que se tiene: "Los turbantes, los gorros, que son carísimos. No tengáis pudor en regalar un turbante. Hay carga emocional social en el cáncer. Acompañantes y amigos de las personas que tienen cáncer, cuando estamos embarazados nos regalan de todo, cuando tenemos cáncer nos hace falta que nos ayuden", ha añadido.

También ha enviado todo su apoyo a las personas que en estos momentos están haciendo todo por superar la enfermedad: "A los que estáis pasando por esto, solo os digo que no es tan fácil que se pueda con nosotros. Tenéis que hacer lo que queráis desde que os levantéis hasta que os acostéis".