Pese a haberse puesto de vuelta y media a través de las redes sociales y por diferentes vías, la mediática y controvertida pareja formada por el futbolista Jesé Rodríguez y la modelo e influencer canaria Aurah Ruiz vuelve a estar unida.

Así lo ha confirmado la ex participante de Gran Hermano VIP a través de su canal de MTMAD que, en las últimas semanas, ha dado mucho que hablar por el lujoso y excéntrico viaje que ha hecho en compañía del atacante grancanario a Ibiza.

Un viaje en el que la pareja podría haberse gastado la friolera de más de 4.000 euros, y en el que Rodríguez le habría regalado un bolso a su novia por un valor de la nada despreciable cifra de 1.350 euros.

Aunque parecía ser la ruptura definitiva, la pareja se ha dado otra oportunidad y parece que ambos están convencidos de este nuevo paso que han dado y que, como ha compartido la grancanaria en su canal "solo lo saben sus amigos más cercanos".

Según ha compartido la propia Aurah, la reconciliación de la pareja ha sido posible por un importante motivo que ella misma se ha encargado de desvelar.

Una intervención quirúrgica

"Tuve que someterme a una intervención quirúrgica, por estado de salud, no por estética ni nada de eso. Fue rápida pero sí que es verdad que estuve ingresada. La semana pasada lo pasé bastante mal, los días posteriores también, y por eso no grabé Mtmad", reconocía en el vídeo la joven.

🚨SALSEO🚨 @aurahruiz sobre el motivo real de su reconciliación con Jesé, que la acompañó en el hospital: "Tuve que someterme a una intervención quirúrgica" 💥 https://t.co/vyMMpby0VE pic.twitter.com/98Z0qMacsn — mtmad (@mtmad) 2 de septiembre de 2021

"Mi cabeza no estaba para grabar, ni sabía qué decir, ni tampoco quiero contar por qué pasé por el quirófano. Lo voy a dejar para mi intimidad y solo las personas que me conocen bien lo saben", continuaba mientras explicaba cómo se fraguó la reconciliación. "Yo al papá de mi hijo sí que le expliqué lo que me estaba pasando y lo que me había pasado. Y bueno, por hache o por be, acabamos en un viaje donde había personas cercanas, amigos y parejas cercanas, y nos fuimos poquito después de la intervención".

Sin dar más explicaciones, la gran canaria ha terminado el vídeo asegurando que no tiene que rendirle cuentas a nadie que no sea ella misma. "Algunas personas me entenderán y otras no, pero yo no le debo nada a nadie y las cosas son imprevisibles.", zanjaba.