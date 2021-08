El culebrón Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz y Rocío Amar continúa con una nueva entrega que esta vez parece venir cargada de polémica.

El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, quien fue despedido del PSG por culpa de las continuas polémicas extradeportivas de las que era protagonista, podría volver a estar en el ojo del huracán de confirmarse la noticia bomba que ha soltado su expareja, la influencer madrileña Rocío Amar, en una conversación telefónica mantenida con Amor Romeira, quien está participando ahora mismo en el reality de MitelePlus, Solos on the beach.

Amar, que vuelve a la palestra tras protagonizar una fuerte discusión con Aurah Ruiz hace unos meses, ha dejado con la boca abierta a Romeira tras confirmarle una noticia que la majorera ya había escuchado pero que no había podido confirmar aún. "En unos meses hablaremos y a lo mejor habrá sorpresa. Voy a dejarlo ahí... Si eres lista, entenderás lo que te he dicho ahora. Tú quédate calladita", aseguró Rocío Amar a Amor Romeira.

Pero, la madrileña no se quedaba ahí y añadía que, si se confirma que está esperando un bebé de Jesé Rodríguez, no sabe que haría. “No lo sé. A mí él me ha gustado mucho. Te digo una cosa, si una persona hace una cosa para que pase una cosa, es porque esa persona quiere que pase", compartía tajante una de las conquistas del futbolista.

De hacerse realidad la noticia compartida por Rocío, este sería el sexto hijo del futbolista grancanario, quien ya tuvo sus dos primeros hijos con Melody Santana en 2012 y 2016, un tercero con Aurah Ruiz en 2017 y los dos últimos con Janira Barm en 2019 y 2020.

La respuesta de Aurah Ruiz

En esta historia faltaba por hablar la tercera en discordia, y la expareja más mediática del jugador, Aurah Ruiz, quien no tardó en coger el teléfono para compartir con sus seguidores su reacción ante las palabras de Rocío Amar, con la que Jesé Rodríguez le fue infiel a la grancanaria.

'La que se avecina', ha escrito Aurah junto a varios emoticonos de risas y una más que evidente incredulidad por lo que contaba la madrileña a Amor Romeira.

Hace unos meses que Aurah Ruiz volvía a poner fin a su relación con Jesé después de darse una nueva oportunidad y antes de que la canaria entrase en La Casa Fuerte.