El divorcio de Bertín Osborne y Fabiola Martínez supuso un jarro de agua fría para el mundo del corazón. La que fuera una de las parejas más estables de celebrities españolas ponía fin a su matrimonio después de 20 años de amor y dos hijos en común.

Todo apuntaba a que, con Fabiola, el cantante habría sentado por fin la cabeza y que iba a terminar así con la fama de mujeriego y gran galán que siempre le ha precedido.

Sin embargo, el pasado mes de enero el matrimonio anunciaba que ya no había marcha atrás y que habían decidido tomar caminos por separado. “No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”, rezaba el comunicado enviado a la prensa en la que negaban cualquier tipo de infidelidad en la pareja.

«Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito” cerraba el cantante.

Ahora, meses más tarde, ha sido Fabiola la que se ha sentado en Viernes Deluxe para hablar de cómo fue la separación del cantante y asegurando que lo que más le costó fue tomar la decisión.

“Fueron muchos momentos en los que me daba cuenta de que ya nada era igual. Me miraba al espejo y decía: me veo triste” aseguró la ex mujer del artista durante su intervención en el programa de Telecinco.

“A Bertín es muy difícil cambiarlo, el no quería renunciar a su vida por intentar que mi vida fuera más cómoda”, sentenciaba Martínez.

Ahora, tras la entrevista en la que la madre de dos de sus hijos se ha abierto en canal contando la cara desconocida del matrimonio, Bertín Osborne ha hablado y ha compartido su opinión sobre la aparición televisiva de Fabiola.

“A ver si encuentra uno mejor que yo”

Osborne ha roto su silencio durante la celebración de la gala Starlite, en Marbella, a donde el cantante acudió para recoger un premio para su fundación, de la que Fabiola es la principal gestora y par la que él solo ha prestado su nombre.

“Fabiola ha estado fantástica, como siempre. Además, ella no puede estar más que fantástica”, aseguraba el cantante.

Sin embargo, al ser peguntado por un tatuaje de corazón que se ha hecho Fabiola que simboliza, en propias palabras de su exmujer, su apertura al amor, Osborne ha respondido que “hace fenomenal. A ver si encuentra uno mejor que yo, que tiene que haber un montón”.