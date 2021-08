"Quiero a una persona que me quiera, que me cuide, que valore lo que tiene y que tenga una visión de futuro parecida a la mía, nada más". Con estas palabras, la modelo y cirujana grancanaria Carla Barber daba carpetazo hace unas semanas a su relación con Diego Matamoros y se disponía a comenzar una nueva etapa en su vida.

La ex – concursante de Supervivientes ha puesto rumbo a Marbella para comenzar sus vacaciones después de unos duros meses de trabajo que ha compaginado con algunos días de descanso junto a su familia y amigos.

Barber, que triunfa con sus clínicas propias en Madrid, Valencia y Gran Canaria, ha mostrado que se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces y estables de su vida, como ella misma evidencia a través de sus redes sociales.

Tras su abrupta ruptura con Diego Matamoros, la ganadora de Miss España 2015 ha querido empezar de 0 y dejarse llevar y sorprender por lo que la vida le tiene preparado.

Sin embargo, en las últimas semanas, la mediática doctora canaria ha sido noticia porque ha sido pillada justo en el mismo sitio en el que se encuentra pasando sus vacaciones con un apuesto hombre que, de ser ciertos los rumores, sería la persona que ha ocupado su corazón después de finalizar su relación con el hijo del colaborador de Sálvame y Mar Flores.

Sin embargo, la propia Barber señaló que son solo amigos y que está muy bien como está, algo que a juzgar por las imágenes se aprecia a leguas.

La explicación de la modelo parece que no ha sido muy convincente porque todas las alarmas han saltado tras una pista publicada por Barber, no se sabe si intencionadamente o no, que indica que podríamos estar ante el nacimiento de una nueva y bonita relación de la modelo.

¿Qué ha colgado la grancanaria en sus redes para que todos los rumores apunten a que la doctora tiene una nueva ilusión?

“El amor está en el aire”

Una fotografía que ha compartido Carla Barber con sus más de 800 mil seguidores ha sido la pista que ha hecho que vuelvan a dispararse las noticias sobre la nueva pareja de la ex Miss España.

La instantánea, sacada en una playa de Marbella y con las manos de la cirujana en forma de corazón, han hecho presagiar que se encuentra en un momento muy dulce. Pero, esto no es todo.

El texto que acompaña a la fotografía es mucho más revelador, aún si cabe, que la propia instantánea. “Love is in the air”, el amor está en el aire en español, es el texto que reza en la foto subida por la doctora.

Sin confirmación oficial por ninguna de las partes, lo que está claro es que Carla Barber se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida en los que el amor está presente en todas sus facetas.