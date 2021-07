Kiki Morente se ha visto envuelto en una polémica que nunca hubiese imaginado y es que su relación con Sara Carbonero salía a la luz hace unas semanas en portada de una revista nacional y hacía saltar todas las alarmas. La periodista, tras su divorcio con Iker Casillas, ha conseguido volver a sonreír y rehacer su vida con el cantante, hermano de Estrella Morente, y es por eso por lo que ahora es carne de cañón en la prensa del corazón.

Este miércoles Kiki daba un concierto espectacular en Granada y aprovechábamos su llegada, y posteriormente su salida, para preguntarle por la periodista y la relación que mantiene con ella. Como no podía ser de otra manera, el artista no ha querido dar ningún detalle al respecto, pero sí ha agradecido a la prensa su apoyo profesional en estos momentos: "Gracias, gracias, una noche maravillosa, no puedo decir más. Gracias por venir".

Cuando le hemos preguntado por las últimas informaciones que han salido a la luz que apuntan a que Sara Carbonero va a ser la nueva protagonista de su videoclip, el cantante desvía los tiros: "Gracias de corazón" sin querer contestar con un 'si' o un 'no'.

Si Sara Carbonero ha sido siempre muy discreta con su vida privada, ahora que está volviendo a retomar la confianza con una persona lo es todavía más. Y es que recordemos que su matrimonio con Iker Casillas siempre fue de lo más hermético y, si esta nueva relación es cierta, va a ser similar porque a ambos no le gustan los micrófonos de la prensa para hablar de lo que nunca han expuesto públicamente.