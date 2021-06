La situación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera parece completamente irrecuperable. Así, después de las críticas públicas del Dj hacia su madre y de haber demandado a su tío Agustín por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal, la tonadillera ha tomado una decisión que, lejos de intentar una reconciliación con su hijo, le aleja de él más que nunca.

Y es que según 'Socialité' Isabel Pantoja habría respondido a las últimas acciones de Kiko iniciado los trámites legales para desheredar a su 'pequeño del alma'. Una información de la que el Dj se enteraba por el programa presentado por María Patiño y a la que respondía, completamente indignado, a través de sus redes sociales.

"Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella”, publicaba Kiko en Instagram antes de dedicar un mensaje durísimo dirigido su madre: “Señorita, preocúpese primero de sus problemas y solucione lo que debe, entre otros, a la kioskera. Lo suyo, si le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa. Fin de la cuestión”.

Poco después, y ante el aluvión de críticas por hablar así de Pantoja, Kiko se reafirmaba en sus ataques a su madre asegurando en la misma red social que "estoy en mi derecho de poner, decir, quitar o no quitar lo que me salga de los cojones. Lo entendéis verdad? Era para recordárselo a algunos y algunas", dejando claro que no se arrepentía de sus duras palabras hacia la tonadillera tras enterarse de que piensa desheredarlo.

Sin embargo, este lunes, visiblemente más tranquilo y aliviado, Kiko ha vuelto a tomar la palabra para confesar cómo se siente y desvelar que, después de tantos meses sufriendo por su distanciamiento con su madre, se ha dado cuenta de que lo que tanto le dolía ha dejado de importarle y, ahora sí, ha decidido centrarse en lo que le importa realmente: "Mi trabajo. Mi vida. Todo lo demás es mejor olvidarlo".

"Ya pasó lo peor. Pensé que nunca se me iba quitar ese nudo del estómago. Pero un día el nudo empezó aflojarse y cada vez dolía menos. Hasta que de repente te das cuenta que no has pensado en ello en todo el día. Y ni siquiera eres capaz de recordar porque te dolía tanto", ha publicado Kiko en Instagram en lo que supone toda una declaración de intenciones en la que, a pesar de no nombrar a Isabel Pantoja, no podemos dejar de pensar que es a la tonadillera a quien se refiere cuando confiesa que el "nudo en el estómago" que tanto le dolía y que creyó que estaría en él para siempre, se ha aflojado tanto que ya ni siquiera piensa en ello.

Sin duda, una contundente respuesta con la que Kiko hace borrón y cuenta nueva, demostrando que a pesar de que su madre tenga intenciones de desheredarlo, a él ya no le importa y, ahora sí, se centrará en su vida y en su trabajo, cada vez más alejado de la tonadillera.