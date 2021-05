Rosalía se ha convertido en los últimos años en una de las grandes artistas españolas. Su música se ha ganado el corazón de millones de fans, no solo en España, sino también todo el mundo, donde se ha convertido en una artista reconocida a nivel internacional.

No obstante, la música no es la única fuente de ingresos de la catalana, pues también está triunfando con uno de sus otros negocios, el de la representación de talentos. La empresa en cuestión se llama Motomami S.L, y la creó hace dos años junto a su madre, que es la directora. Con dicha agencia, la cantante ayuda a lanzar carreras profesionales, no solo de la música, sino también de la literatura y el cine.

Tal y como informa Vanitatis, la empresa ha declarado en su primer ejercicio unos ingresos de casi 5 millones de euros, que descontados a la inversión inicial, dejan un beneficio neto de unos 400.000 euros, nada mal para una empresa creada hace dos años.