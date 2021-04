Los famosos siempre son objeto de críticas por la compra de productos de lujo que no está al alcance del resto de mortales. Si bien es cierto que a veces puede ser un signo de ostentación y de superioridad, en otras ocasiones no es más que una forma de vida que ya tienen interiorizada y por ello no caen en lo que cometen cuando suben una fotografía de su último capricho. Aurah Ruiz, pareja de Jesé Rodríguez, tampoco ha reparado en ello, tal y como le ha ocurrido con su última publicación.

En la fotografía en cuestión, que os dejamos bajo estas líneas, vemos a la televisiva con un bolso de Luis Vuitton valorado en más de 1.600 euros y que muestra a la cámara con el logo por delante. Los comentarios, de lo dañinos que han sido, fueron limitados por Aurah a las pocas horas, y es que son muchos los que le han criticado que sea tan superficial a la hora de publicar imágenes en su Instagram.

"Pobreza el tener que poner una fotografía del bolso", "qué paleta eres cariño, las cosas se ven, no hace falta hacer eso" o "parece que nunca tuvo algo de valor en su vida, que solo destaca la marca. Dejémosla en su mundo no vaya ser que por querer salirse un poquito de lo superficial le dé un ataque y la palme" son tan solo algunas de las palabras que ha tenido que leer la pareja de Jesé en esta ocasión.