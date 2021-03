El motivo por el que Iker Casillas y Sara Carbonero han decidido separarse quedará para siempre en secreto; es algo que solo saben ellos, y posiblemente, sus más allegados. Ahora bien, el ex futbolista ha decidido bromear con el bloqueo del Canal de Suez y con la posibilidad de que no esté pasando por su mejor momento anímico: así lo ha dado a conocer a sus casi 17 millones de seguidores de Instagram a través de una 'stories'.

En la imagen en cuestión vemos el barco que está bloqueando dicho Canal y el trabajo de las excavadoras para que no permanezca mucho tiempo más encallado. Lo divertido de todo es cuando compara el buque con "mi ansiedad y depresión en la vida", y la perforadora con él mismo. ¿Quiere decir Iker que padece ansiedad y depresión? ¿O simplemente se ha sumado a la moda de hacer memes con este suceso que está lapidando el comercio mundial como pocas veces antes?

Seguramente sea lo segundo, ya que Iker no es prolífico a contar su vida privada en redes sociales y nos sorprendería mucho que utilizase las 'stories' de Instagram para hacerlo. Ahora bien, seguro que el ex futbolista, a pesar de mantenerse fuerte y entretenido en otros asuntos, ha sufrido a consecuencia del divorcio con su ya ex mujer Sara Carbonero. Ella, por su parte, ha reflexionado esta mañana sobre el paso del tiempo también en esta utilizada red social, y ha llamado la atención debido a que su último mensaje podría esconder un dardo contra Iker.